Vizesiz ülkeler 2020 güncel liste - Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Rusya

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşlar için St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik vize uygulanacağını açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır" açıklaması yapıldı.

Rusya E-vize sitesi üzerinden dolduracağınız başvuru formuna istinaden seyahatten en az 4 iş günü öncesinden, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile elektronik vize ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.