Wulingyuan Kanyonu'nda hayatınızın en sıra dışı yürüyüşüne hazır mısınız?

1 Çin’in Hunan Bölgesi’nde bulunan ve 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Wulingyuan Kanyonu’nda, yaklaşık üç bin kumtaşı kaya kule bulunuyor.

2 İşte bu kulelerden bazılarına yaptığı tasarımlarla konuşulan Martin Duplantier; bir dizi çadır, köprü ve gözlemevi tasarladı.

3 Bir yarışma kapsamında tasarımlarını sunan Duplantier, bu gözalıcı fikirleriyle birinciliği elde etti. Doğal manzara ile fiziksel bir ilişki kurmayı amaçlayan bu köprü, gözlemevi ve çadır fikri; her türlü hava koşuluna uygun olarak, paslanmaz çelik malzemeden üretildi.

4 Duplantier, rotanın mimarisini, doğal çevreyi de göz önünde bulundurarak topografyaya hassas bir şekilde yerleştirdi ve görünmeyen geometrik şekiller dizisi olarak tasarladı.

5 İlk yapı; disk şeklinde, aynalardan oluşuyor ve çevresini yansıtıyor. İkincisi, bir gözlem köprüsü ve iki seviyeden oluşuyor; üst kısımda yürüyebiliyor, alt bölümde ise dinlenebiliyorsunuz. Bir anlamda havada oturmak gibi bir şey oluyor. ‘Su aynası’ denen bölümde ise, her yedi dakikada bir, dev bir damlanın oluşmasına şahit oluyorsunuz.

6 Kısacası dünyanın en ilginç kanyonlarından olan Wulingyuan’daki bu tasarım harikasını yaşamak, sizin için gerçekten unutulmaz bir deneyim olabilir.

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