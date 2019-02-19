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Wulingyuan Kanyonu'nda hayatınızın en sıra dışı yürüyüşüne hazır mısınız?

Martin Duplantier, Çin'in ünlü Wulingyuan Kanyonu'nda sıra dışı bir yürüyüş yolu tasarladı. Muazzam manzaraya yerleşen bu tasarım, oldukça ilginç...

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    Çin’in Hunan Bölgesi’nde bulunan ve 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Wulingyuan Kanyonu’nda, yaklaşık üç bin kumtaşı kaya kule bulunuyor.
  • 2

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    İşte bu kulelerden bazılarına yaptığı tasarımlarla konuşulan Martin Duplantier; bir dizi çadır, köprü ve gözlemevi tasarladı.
  • 3

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    Bir yarışma kapsamında tasarımlarını sunan Duplantier, bu gözalıcı fikirleriyle birinciliği elde etti. Doğal manzara ile fiziksel bir ilişki kurmayı amaçlayan bu köprü, gözlemevi ve çadır fikri; her türlü hava koşuluna uygun olarak, paslanmaz çelik malzemeden üretildi. 

  • 4

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    Duplantier, rotanın mimarisini, doğal çevreyi de göz önünde bulundurarak topografyaya hassas bir şekilde yerleştirdi ve görünmeyen geometrik şekiller dizisi olarak tasarladı.
  • 5

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    İlk yapı; disk şeklinde, aynalardan oluşuyor ve çevresini yansıtıyor. İkincisi, bir gözlem köprüsü ve iki seviyeden oluşuyor; üst kısımda yürüyebiliyor, alt bölümde ise dinlenebiliyorsunuz. Bir anlamda havada oturmak gibi bir şey oluyor. ‘Su aynası’ denen bölümde ise, her yedi dakikada bir, dev bir damlanın oluşmasına şahit oluyorsunuz.
  • 6

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    Kısacası dünyanın en ilginç kanyonlarından olan Wulingyuan’daki bu tasarım harikasını yaşamak, sizin için gerçekten unutulmaz bir deneyim olabilir.
  • 7

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  • 8

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  • 9

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    Kaynak: Brandlifemag.com
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