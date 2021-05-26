Yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi: Munzur Vadisi Milli Parkı

Özellikle milli parkta yaban keçisi popülasyonunun fazla olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Arşivimizde bolca yaban keçisi fotoğrafları var. Bizler daha farklı ve daha etkileyici fotoğraf kareleri çekmek için milli parka gidiyoruz. Ayılarla da karşılaşıyoruz ve çok ender olarak vaşakla da karşılaştığımız oluyor. Milli parkta çok sayıda kelebek türü bulunuyor ve endemik çiçekler de var, bunları kayıt altına alıyoruz."