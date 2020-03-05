Yaban hayatının kuzeydoğudaki evi: Ağrı Dağı Milli Parkı

Bölgenin birçok yaban hayatının evi konumunda olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada yeşilbaş ördek, elmabaş, patka kuş türlerini görmek mümkün. Birçok sürüngen türleri de görülebiliyor. Tabii ki bu sürüngen türlerin varlığı kuşları da bölgeye çekiyor. Dolayısıyla buradaki biyoçeşitlilik çok zengin. Bölgedeki bütün biyoçeşitlilik, flora ve fauna elemanlarını ortaya çıkaracağız ve bir sonraki çalışmalar için de veri hattı oluşturacağız"