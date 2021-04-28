Yakın tarihin tanığı Cumhuriyet Müzesi 40 yıldır tarihseverleri ağırlıyor

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

27 Mayıs 1960'tan, 1981'e kadar senato binası olarak kullanılan mekanın 1981'den sonra Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet verdiğini belirten Çakırhan, yıllarca çeşitli restorasyonlar geçiren müzeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2008'de açtığını ve o günden beri müzenin haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırladığını kaydetti.

Bahar Çakırhan, "Salgından dolayı kalabalık değiliz, bundan hüzünlüyüz. Pandemi öncesinde günde 20 bin ziyaretçimizin olduğu zamanları yaşadık. 23 Ekim, 19 Mayıs, 29 Ekim bu müzede daha coşkulu geçiyor" dedi.