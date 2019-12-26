Yalova'da termal tesislere 1 milyon ziyaretçi

Tali, “2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere toplam turist sayısı 500 bin civarındadır. Geri kalan 2 ayda da öngördüğümüz rakam 750 bin ila 800 bindir. Ayrıca Yalovamıza konaklamadan günübirlik gelen ve kayıt altına alamadığımız ancak 200 ila 300 bin olarak düşündüğümüz turist sayısıyla birlikte 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyonu aşan bir ziyaretçi rakamına ulaşmış olacağız.