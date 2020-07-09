Yamaç paraşütü nerede yapılır? - Türkiye'de yamaç paraşütü yapılan yerler

ntv.com.tr 09.07.2020 - 12:44
Bu listedekilerden en popüler ve dünyaca tanınmış olanı ise Ölüdeniz'de bulunan Babadağ‘dır. Ölüdeniz, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı küçük bir sahil kasabasıdır. Turistik olduğu için altyapı bakımından oldukça gelişmiştir. Her yıl on binlerce uçuş yapılmaktadır. Babadağ, 1936 metredir ve toplamda 4 temel kalkış pisti bulunur. Hava koşulları ve rüzgar yönüne göre bu kalkışlar tercih edilir.
Bu pistlerden en çok kullanılanı, kafe ve restaurant da bulunan 1700 metre Güney kalkış pistidir.
Babadağ, sedir ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinde yer alır. Kalkış bölgesine çıkarken yolu düzgündür ve minibüsler rahatlıkla çıkabilir. Çıkış yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir. Arabayla kalkış bölgesine çıkılabilir ama zirveye çıktıkça alanda daralma, park sorunu olduğu için araba yerine Ölüdeniz'de bulunan minibüsler tercih edilmelidir. Ölüdeniz'de yer alan lagün 1700 metre kalkışından rahatlıkla görülebilir.
Nisan ayından başlayarak Ekim sonuna kadar yamaç paraşütü uçuşları yoğun bir şekilde devam eder. Diğer aylar için ise, zirve kar ile kaplı olmadığı zamanlar uçulabilir. Kar yağdı ise 1200 metre Güney pistinden uçuşlar yapılmaktadır.
Ölüdeniz'de yer alan uçuş firmalarından yamaç paraşütü için yerinizi ayırtabilirsiniz. Tabi burada güvenliğiniz için kaliteli firmaları seçmelisiniz.
Yerli turistlerin özellikle tercih ettiği Kaş'ta tekneli tüplü dalış turları ile beraber yamaç paraşütü de oldukça popülerdir. 600 metrelik Kaş Güney kalkışından sezon boyunca turistik uçuşlar gerçekleştirilir.
Pamukkale, dünyaca ünlü travertenleri, kaplıcaları ve Hierapolis Antik Kenti ile Türkiye'nin en tanınmış başlıca turistik merkezlerinden biridir ve turistik yamaç paraşütü ile balon uçuşları görece yakın tarihlerde başlamıştır.
Yaklaşık 300 metrelik birden fazla kalkış pisti vardır ve bunlardan en çok bilineni eskiden dinamit deposu bulunan Dinamit Tepesi'dir. Kalkış pistine çıkış yaklaşık 15 dakika sürer. Burada ayrıca, yamaç paraşütü eğitimi veren uçuş okullarının orta irtifa ve termik eğitimleri de yapılır.
Uzungöl, Trabzon’un göl, orman ve yaylasıyla doğa harikası bölgesidir ve yamaç paraşütüyle uçarak bu manzarayı seyretmek ayrı bir keyiftir. Sabah saatlerinde özellikle uçuş yapılması tavsiye edilen bölgede, inişler göl kenarında yer alana yapılır.
Uzungöl’den kalkış pistine çıkış yaklaşık 20 dakika sürer ve irtifası 750 metredir. Yeşilin ve mavinin buluştuğu burada uçmak yabancı ve yerli ziyaretçiler için muhteşem bir deneyimdir.
Alanya'da yoğun yamaç paraşütü uçuşlarının olduğu ve yerli-yabancı birçok turistin yamaç paraşütü deneyimlemek için tercih ettiği popüler tatil bölgelerinden biridir.
Dünyanın en yüksek kot farkı rekoruna sahip yamaç paraşütü kalkış pisti, 2365 metre yüksekliği ile Olimpos Tahtalı Dağı'nda yer alır. Tahtalı dağına Olimpos teleferik ile çıkılmaktadır ve yamaç paraşütü ile uçmayacak ziyaretçilerin de zirvede vakit geçirebilmesi büyük bir tesise sahiptir. Teleferik ile çıkışlar yaklaşık 15 dakika sürer.
Akdeniz'in, antik kentlerin, el değmemiş koyların ve doğal güzelliklerin Beydağları Kıyı Milli Parkı sınırları içerisinde nefes kesen manzarasıyla eşsizdir.
Olimpos Tahtalı Dağı kalkış pisti, dünya rekoruna sahip bir yer olması bakımından daha çok yabancı turistler bakımından tercih edilen popüler bir uçuş bölgedir. İnişler, Tekirova Plajı'na yapılır. Eğer o bölgede kalan kalabalık bir grubunuz varsa, hava koşulları imkan vermesi halinde otelinizde yer alan plaja da iniş gerçekleştirilebilmektedir.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan kalkış pisti, İstanbul'a yakınlığı ve uygun hava koşulları sayesinde çok fazla uçuş imkanı vermesi nedeniyle, İstanbullu pilotların da sık tercih ettiği bir yerdir.
250 metre gibi alçak bir irtifası olmasına rağmen, dinamik ve termikli kaldırıcılar ile saatlerce uçuş verir ve yükseldikten sonra Sapanca Gölü manzarası ile ormanlık arazi üzerinde keyifle uçabilirsiniz.
Şehir merkezine çok yakındır ve arabayla 10 dakika ile çıkabilirsiniz. Geniş bir otopark alanı vardır. Kalkış yaptıktan sonra iniş alanı kalkışın hemen altındadır ama uygun hava koşulları sayesinde, çoğunlukla yükselip tekrar kalkılan yere inilir (Top landing).
Eğer İstanbul'a yakın keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız, piknik malzemelerinizle beraber Serdivan'a gelebilirsiniz. Aracınız yok ise ve yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isterseniz, uçuş rezervasyonu yapmanız halinde Serdivan'dan kalkış pistine kadar servis hizmeti verilmektedir.
Ormanlı Köyü, Terkos (Durugöl) gölünün batısında Karadeniz kıyısında 100 metrelik bir kalkış pistine sahiptir. 100 metre çok alçak bir irtifa olabilir ama kuzey yönünde 15-25 km/sa hızında rüzgar estiğinde oluşan dinamik kaldırıcıyla 25 kilometre sahil boyunca saatlerce stabil hava koşullarında uçabilirsiniz.
Rüzgar yönü ve şiddeti uygun olması gerektiği için hava tahminlerine bakılarak gidilmesi gerekir. Tahminlerin iyi gösterdiği zamanlarda yüze yakın yamaç paraşütünü o bölgede görebilirsiniz. İniş alanında denize girilebilir.
Bu nedenlerden dolayı tandem uçuş için rezervasyonunuzu yaptığınız zaman, pilotla yakın iletişimde ve uygun hava koşulları için tetikte olmanız gerekir.
İstanbul'dan arabayla yaklaşık 1,5 saatlik mesafededir.
Güneyli rüzgarlar hakim olduğu zaman uçuş yapılabilen Uçmakdere'de, yine Ormanlı (İstanbul) bölgesinde olduğu gibi hava tahminlerine bakılarak gidilmesi gerekir. Kalkışa çıkış, iniş alanından yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. İnişler, sahil kenarında yer alan bölgeye yapılır. İniş alanında denize girilebilir.
Uçmakdere yamaç paraşütü uçuş pisti, Tekirdağ'ın batısında yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alır. 625 metre ve 260 metre yükseklikte iki adet kalkış pistine sahiptir ve Marmara deniz kıyısındandır.
İstanbul'dan arabayla yaklaşık 3 saatlik mesafededir.
Özellikle yerli turistlerin daha çok tercih ettiği Uçmakdere'nin yeşil doğası ile Marmara deniz kıyısında yamaç paraşütü ile uçmayı deneyimleyebilirsiniz.
Tandem uçuş için rezervasyonunuzu yaptığınız zaman, pilotla yakın iletişimde ve uygun hava koşulları için tetikte olmanız gerekir.
Kartepe, Türkiye'deki yamaç paraşütü yapılan yerler arasında yeni ve 1200 metre irtifaya sahip kalkış pisti ile gözde yamaç paraşütü bölgelerinden olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kalkış alanına çıkış yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir. Kartepe Kayak Merkezi'ne çok yakındır.
Yemyeşil orman, dağ havasıyla beraber Sapanca Gölü ve İzmit manzarasının keyfini, uçuş boyunca çıkarabilirsiniz. İnişler, Suadiye bölgesindeki iniş alanına yapılır.
Ankara'da bulunan Ayaş'ın, Türkiye yamaç paraşütü sporunda önemli bir yeri vardır. Birçok mesafe rekoru bu bölgede yapılan uçuşlar ile kırılmıştır. Yamaç paraşütü eğitiminde Ankara uçuş okullarının orta irtifa ve termik eğitimlerinde yoğun olarak kullandığı Kumludoruk tepesinden tandem ile profesyonel pilot eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapabilirsiniz.
Tepeye Ayaş'tan çıkış yaklaşık 10 dakika sürmektedir ve kalkış pistinin iniş alanından yüksekliği 300 metredir. İrtifa olarak yüksek bir pist değildir ama dinamik ve termik kaldırıcıları sayesinde Ayaş manzarasıyla saatlerce uçabilir ve kalktığınız yere inebilirsiniz.
Uzman bir yamaç paraşütçü iseniz, mesafe uçuşu ile Konya'ya veya Karaman'a kadar uçabilirsiniz.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı, Kayseri merkezine yakınığı ve uygun hava koşulları sayesinde çok fazla uçuş imkanı vermesi nedeniyle, Türkiye'deki birçok pilotun sık tercih ettiği bir yerdir. Her sene, Ulusal ve Uluslarası yamaç paraşütü yarışmaları düzenlenmektedir. Kalkışta seyir tribünü bulunmakta ve Kayseri ve Erciyes manzaralı uçuşlar gerçekleştirilmektedir.
Önünde bulunan çim iniş alanıyla, 650 metrelik bir irtifası vardır. Dinamik ve termikli kaldırıcılar ile saatlerce uçuş verir ve yükseldikten sonra mesafe ve yarışma uçuşları yapılabilir .
Şehir merkezine çok yakındır ve arabayla 15-20 dakikada çıkabilirsiniz. Geniş bir otopark alanı vardır. Kalkış yaptıktan sonra iniş alanı kalkışın hemen altındadır ama uygun hava koşulları sayesinde, çoğunlukla yükselip tekrar kalkılan yere inilir (Top landing).
Aracınız yok ise ve yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isterseniz, uçuş rezervasyonu yapmanız halinde Talas'taki iniş alanından kalkış pistine kadar servis hizmeti verilmektedir.
Seyhan Baraj gölü yanında bulunan Menekşe Tepesi, Adana'nın popüler uçuş bölgelerinden biridir. Batı-Güney Batı yönlerine bakan Menekşe Tepesi yaklaşık 200 metre yüksekliğindedir ve inişler genellikle kalkış yapılan bölgeye yapılır.
Tepeye çıkış arabayla yaklaşık 15 dakika sürmekte ve zirvede araçların park edebilmesi için yeterli alan vardır. Göl manzarasına karşı saatlerce dinamik kaldırıcı ile uçabilirsiniz. Keyifli bir uçuş merkezidir.
Aracınız yok ise ve yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isterseniz, uçuş rezervasyonu yapmanız halinde kalkış pistine kadar servis hizmeti verilmektedir.