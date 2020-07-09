Yamaç paraşütü nerede yapılır? - Türkiye'de yamaç paraşütü yapılan yerler

BABADAĞ, FETHİYE / MUĞLA

Bu listedekilerden en popüler ve dünyaca tanınmış olanı ise Ölüdeniz'de bulunan Babadağ‘dır. Ölüdeniz, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı küçük bir sahil kasabasıdır. Turistik olduğu için altyapı bakımından oldukça gelişmiştir. Her yıl on binlerce uçuş yapılmaktadır. Babadağ, 1936 metredir ve toplamda 4 temel kalkış pisti bulunur. Hava koşulları ve rüzgar yönüne göre bu kalkışlar tercih edilir.

1700 metre Güney pisti 1800 metre Batı pisti 1900 metre Kuzey pisti 1200 metre Güney pisti

Bu pistlerden en çok kullanılanı, kafe ve restaurant da bulunan 1700 metre Güney kalkış pistidir.