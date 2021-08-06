Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent küle döndü

DHA 06.08.2021 - 09:58
Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.
Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü.
Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.