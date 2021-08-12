Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının kontrol altına alınmasının ardından, plajlar ve denizde hareketlilik başladı. Tatilciler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi, adrenalin tutkunları jet ski ve deniz paraşütüne bindi.

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 15:06

Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 1

Armutalan Mahallesi'nde başlayıp İçmeler, Turunç, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Hisarönü mahallelerinde 9 gün sonra kontrol altına alınan yangın sonrası Marmaris Körfezi'nde ve koylarda yatların ve teknelerin demir attıkları görüldü.

Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 2

Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar ve tatilciler, Uzunyalı, İçmeler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ve İçmeler Halk Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.

Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 3

Marmaris'i çevreleyen körfezde adrenalin tutkunları ve su sporları istasyonlarında jet ski, flyboard ve deniz paraşütüne binmeyi tercih etti.

Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 4
Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle su sporları tercih ettiği, yatların alargada beklediği körfezde, yangın süresince helikopterlerin su alması için bir süre deniz trafiği kapatılmıştı.
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 5
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 6
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 7
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 8
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 9
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 10
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 11
Yangınların ardından Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı - 12

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