'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıl önce yanardağların patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin tercih ettiği kanyon, kamp yapmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 13:19

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 1

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkın ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de eşlik ediyor.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 2

Adala Kanyonu, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen Ege'nin önemli tabiat varlığı olarak dikkati çekiyor.

Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine serinleme fırsatı veren kanyon, eşsiz doğası, 25 metre yüksekliğindeki şelalesi, Kız Köprüsü ve çam ormanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 3

Jeopark Belediyeler Birliği Turizm Sorumlusu Ali Karataş, kanyon içinde ve çevresinde doğa sporlarına uygun güzergahlar ve rotalar oluşturacaklarını belirtti.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 4

Doğa yürüyüşçülerine ve kampçılığa ilgi duyanları bölgeye çekmeye çalıştıklarını ifade eden Karataş, "Doğa sporları önemli bir tanıtım aracı. Bizler için doğa yürüyüşleri, bisiklet parkurları ve doğa sporlarıyla ilgili etkinlikler oldukça önemli. Su geçişleri, tırmanmalar ve güzergahlar her yaştan vatandaşımıza gayet uygun. Doğayla baş başa zaman geçirmek isteyen herkesi Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkına ve eşsiz jeositlerimize bekliyoruz" dedi.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 5

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise Jeopark Belediyeler Birliği tarafından desteklenen doğa sporları organizasyonlarında cazibe merkezi haline getirmek istedikleri kanyonun büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını ifade etti.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 6

Tarihte "Hermos" olarak anılan günümüzdeki adıyla Adala Kanyonu'nu daha fazla tanıtmak istediklerini dile getiren Karaoğlu, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden biri olan kanyon, yürüyüş sporuyla ilgilenenler için önemli güzergahlara sahip. Son dönemde özellikle doğa severlerin gözle görülür artan bir ilgisi var" diye konuştu.

'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 7
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 8
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 9
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 10
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 11
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 12
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 13
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 14
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 15
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 16
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 17
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 18
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 19
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 20
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 21
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 22
'Yanık Ülke'de 12 bin yıllık bir doğa harikası: Adala Kanyonu - 23

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