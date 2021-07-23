Yasağa rağmen denize girdiler

Art arda gelen boğulma haberleri ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilde denize girmek yasaklandı. Bazı vatandaşların ise yetkililerin tüm uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettiği görüldü.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.07.2021 - 13:29

Yasağa rağmen denize girdiler - 1

ŞİLE / İSTANBUL 

Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

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Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Yasağın ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor, dalgaların durumuna göre yeni karar alınması beklenecek.

Yasağa rağmen denize girdiler - 3

Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü.

Denizde kaybolanlar için arama çalışmaları devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

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KANDIRA / KOCAELİ 

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da, olumsuz hava koşullarına bağlı boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı.

İkinci bir karara kadar devam edecek olan yasak nedeniyle sahil şeridine, cankurtaranlar tarafından denize girmenin yasak olduğunu ifade eden kırmızı bayrak asıldı.

Kurban Bayramı tatili için kente gelen birçok kişi, denize giremeden geri döndü. Yasağa ve boğulma tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.

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Kandıra’ya gelen Suzan Ünlü, “Tatil için İstanbul’dan geldik, ne yazık ki tatilimiz güzel gitmiyor. Boğulma olayları yaşandığı için denize girmek yasaklandı. Bugün denize giremedik, dün de denize girememiştik. Biz de yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz. Denize giremediğimiz için bir gün öncesinden çıkıp evimize geri döneceğiz” dedi.
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Denize giremediği için sahilde kitap okumayı tercih ettiğini söyleyen Asya Kuğu, “İstanbul’dan geliyoruz, tatilimiz çok güzel geçiyordu ama son iki gündür dalgadan dolayı denize girmek yasaklandı. Normal şartlarda daha uzun kalacaktık ama yarın döneceğiz. Sahile geldik denize girmeden ayaklarımızı batırıp geri döneceğiz” diye konuştu.
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KARASU / DÜZCE

Düzce’nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar sahil boyunca gezip anonslar yaparak halkı denize girmemeleri konusunda uyardı.
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Denizdeki vatandaşlar cankurtaran, polis ve zabıtaların uyarıları üzerine sudan çıktı. Can güvenliği nedeniyle alınan karar üzerine tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi.
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AKÇAKOCA / DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.
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KARATAŞ / ADANA

Adana'nın Karataş ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Karataş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde denizlerdeki hava muhalefeti (rüzgar ve dalga) nedeniyle, olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında geçici tedbir kapsamında denize girişler bir süreliğine yasaklanmıştır. Tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklama ayrıca yapılacaktır” denildi.

Harbiş Plajı’nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetmişti. 

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