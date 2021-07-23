Yasağa rağmen denize girdiler

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.07.2021 - 13:29
Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu.
Sabah saatlerinden itibaren Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
Yasağın ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor, dalgaların durumuna göre yeni karar alınması beklenecek.
Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü.
Denizde kaybolanlar için arama çalışmaları devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.
Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da, olumsuz hava koşullarına bağlı boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı.
İkinci bir karara kadar devam edecek olan yasak nedeniyle sahil şeridine, cankurtaranlar tarafından denize girmenin yasak olduğunu ifade eden kırmızı bayrak asıldı.
Kurban Bayramı tatili için kente gelen birçok kişi, denize giremeden geri döndü. Yasağa ve boğulma tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.
Adana'nın Karataş ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
Karataş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde denizlerdeki hava muhalefeti (rüzgar ve dalga) nedeniyle, olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında geçici tedbir kapsamında denize girişler bir süreliğine yasaklanmıştır. Tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklama ayrıca yapılacaktır” denildi.
Harbiş Plajı’nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetmişti.