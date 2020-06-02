Yaşamak için Türkiye'de bu ilçeyi tercih ediyorlar

"ALANYA ÖRNEK BİR ŞEHİR"

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'nın denizi, kültürü, coğrafyası ve kentte yerleşik olan yabancı uyruklular ile Türkiye'deki diğer şehirlerden farklı olduğuna işaret etti.

Alanya'da yaşayan yabancıların, kentin yerli halkıyla birlikte huzur içinde yaşadıklarını dile getiren Karaoğlu, şöyle konuştu: "Alanya örnek bir şehir. Demokrasisi, entegresi, paylaşımıyla güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model. Bu anlamda onlara daha iyi hizmet için yabancılar meclisini kurduk. Yabancılar için ücretsiz mezarlık tahsis edildi. İlk mezarlık 300 civarındaydı ve o doldu. Şimdi 2 bin metrekarelik yer daha belirlendi. Çünkü insanlar öldükten sonra da burada kalmak istiyorlar ve bu da hakları. Ayrıca hazırladığımız Noel pazarıyla hem yabancılar için sosyal aktive hem de engelliler için yardım amaçlı gelir elde ediyoruz"

Alanya'da yabancı şirketlerin ve çalışanların da olduğunu aktaran Karaoğlu, ilçede sadece emekli grubu yabancıların olmadığını belirtti.