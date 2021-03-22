'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli

"HEP BARDAĞIN DOLU TARAFINI GÖRÜYORUZ, POZİTİF BAKIYORUZ HAYATA"

"Kırklareli'nde özel bir ruh var, gizli bir sır var, o mutluluğun sırrı var..." diyen Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar paylaştıkça mutlu olurlar, mutlu oldukça paylaşırlar. Biz öyle yapıyoruz. Hep bardağın dolu tarafını görüyoruz, pozitif bakıyoruz hayata. Komşuluğu paylaşsınlar, sevgiyi, varlığı, yokluğu, dostluğu, saygıyı güzel olan bütün değerleri paylaşsınlar ve mutlu olsunlar. Mutlu olmayı hak ediyoruz. Dünya Mutlu İnsanlar Günü kutlu olsun, herkes mutlu olsun. Kırklareli'ne bekliyoruz ama bu kadarla yetiniyoruz. Bir tek özelliğimize dikkat etsinler bizim iyiyiz, hoşuz, demokratız, laikiz, çağdaşız, hukuk devletine insan haklarına gönül vermiş bir toplumuz. Bir olumsuz tarafımız vardır, bağımlılık yaparız. Gelsinler, görsünler, yaşasınlar eminim bir daha buradan ayrılmak istemeyeceklerdir"