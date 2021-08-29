Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi

DHA 29.08.2021 - 10:58
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.
Ülkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.
Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.