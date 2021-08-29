Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi

YABAN HAYVANLARI İÇİN SU YALAKLARI KOYULUYOR

Ülkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.