Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere ülke genelinde belirlenen alanlara su yalakları yerleştirdi. Yalaklarda su içip serinleyen vaşak, ayı, yaban keçisi ve domuzların sevimli halleri fotokapana yansıdı.

DHA 29.08.2021 - 10:58

Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 2

YABAN HAYVANLARI İÇİN SU YALAKLARI KOYULUYOR

Ülkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 3
Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 4
Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 5

YAZ SICAĞINDA SOĞUK SUYLA SERİNLİYORLAR

Özellikle bozayı, yaban keçisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin yalaklaların bulunduğu alana gelerek su içmesi fotokapan görüntülerine yansıdı.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 6
Görüntülerde koruma altında bulunan anne vaşak, ayı ve yavruları da dahil birçok yaban hayvanı su içerek yalaklarda serinliyor.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 7

YABAN HAYVANLARININ DUŞ KEYFİ

Yavru ayılar ile yavru vaşakların su içtikten sonra adeta yalakların içinde duş alıp oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 8

Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.

Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 9
DKMP Genel Müdürlüğü çalışanlarının yaban hayvanlarını korumak için faaliyetleri dört mevsim hız kesmeden devam ediyor.
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - 10

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