Yaz planları nasıl olacak?

AVUSTURYA

Avusturya, Schengen bölgesi ülkelerine sınırlarını şartlı olarak açtı. Ülkeye girişte Covid-19 için moleküler biyoloji testinin negatif olduğunu ve 4 günden eski olmadığını doğrulayan bir sağlık belgesi sunulması karşılığında ülkeye girişe izin veriliyor.

Sağlık belgesinin sunulamadığı durumda İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin derhal ülkeden ayrılması gerektiğini, ayrılamama durumunda 14 gün süreyle karantina altına alınacağını vurguluyor.

Mayıs ayı başından itibaren Viyana Havaalanı'nda sağlık belgesi olmayan yolculara doğrudan Covid-19 testi (PCR testi) yapmaya başladı. Test bulguları 3 saat içinde çıkıyor ve testte sonucu negatif çıkan yolcular 14 günlük karantina uygulamasından muaf olurlar.