Yaz planları nasıl olacak?

ntv.com.tr 05.06.2020 - 15:47 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 19:20
15 Haziran itibariyle Schengen bölgesi ülkeleri ve İngiltere ile sınırları açmayı kararlaştırdı.
Schengen bölgesi ülkeleri dışına yapılacak yolculuklar için seyahat uyarıları var.
Avusturya, Schengen bölgesi ülkelerine sınırlarını şartlı olarak açtı. Ülkeye girişte Covid-19 için moleküler biyoloji testinin negatif olduğunu ve 4 günden eski olmadığını doğrulayan bir sağlık belgesi sunulması karşılığında ülkeye girişe izin veriliyor.
Sağlık belgesinin sunulamadığı durumda İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin derhal ülkeden ayrılması gerektiğini, ayrılamama durumunda 14 gün süreyle karantina altına alınacağını vurguluyor.
Mayıs ayı başından itibaren Viyana Havaalanı'nda sağlık belgesi olmayan yolculara doğrudan Covid-19 testi (PCR testi) yapmaya başladı. Test bulguları 3 saat içinde çıkıyor ve testte sonucu negatif çıkan yolcular 14 günlük karantina uygulamasından muaf olurlar.
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 15 Haziran'dan itibaren Schengen Bölgesi ülkeleri ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nden seyahat edenler için giriş izni vermeye karar verdi.
Hırvatistan, 28 Mayıs'tan itibaren 10 Avrupa ülkesinin vatandaşları için sınırlarını yeniden açtı: Slovenya, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Almanya.
15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan ile koşulsuz olarak kapıları açıyor. 1 Temmuz'da diğer ülkelere kapıları açması bekleniyor.
25-26 Mayıs'ta Sırbistan, Çekya ve Slovenya ile sınırlar açıldı. 15 Haziran'da Avusturya ile sınırlar açılacak. Diğer sınırlar kapalı.
Avrupa'da virüsün en son ulaştığı ülke olan ve aktif vakanın kalmadığı Karadağ, 1 Haziran'dan itibaren Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Çekya, Polonya, Macaristan ve Yunanistan'a sınırları açacaklarını duyurdu.
Schengen ülkeleri ile sınırları açtı ancak 14 günlük karantina uygulaması zorunlu.
1 Haziran'dan itibaren transit geçişlere izin verildiği belirtilirken, 15 Haziran itibariyle uçuşlar da başlıyor.
Salgından Avrupa'da en ağır etkilenen ülkelerden İspanya, 15 Mayıs'ta yurt dışından gelişlere kapılarını açmış ve gelen herkesin 14 gün boyunca karantinada kalmasını zorunlu kılmıştı.
İspanya'nın sınırları 1 Temmuz'dan itibaren turistlere açması bekleniyor. Halen uygulamada olan 14 gün karantina zorunluluğunun da 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükten kalkması planlanıyor.
15 Haziran itibariyle Schengen bölgesi ülkeleri sınırlar kademeli olarak açılacak, en geç 6 Temmuz'dan itibaren tüm Schengen bölgesi serbest dolaşımı yeniden tesis edilecek.
İç turizm başladı. Diğer ülkeler yavaş yavaş sınırlarını açmaya başlarken Polonya katı sınır kurallarının Haziran ortasına kadar devam edeceğini duyurdu. Uluslararası seyahatlerin pandemi öncesi haline zaman döneceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
15 Haziran'da Atina ve Selanik sınırlarını birçok ülke için açıyor. 1 Temmuz'da Yunan Adaları seyahate açılıyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.
Plajlar bu ay içinde resmen açıldı. Bu sezon turistler Yunanistan'a Covid-19 testi olmadan veya karantina altında kalmadan gidebilecek.