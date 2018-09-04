Yaz tatilinin bitmesine sevinmek için beş neden

1 TATİL HASTA EDİYOR Bonn’da bir yüksek okulun yaptığı araştırmaya göre, tatil aslında insanları hasta ediyor. Baş ağrısı, uyku bozukluğu ve gribal enfeksiyona tatilciler daha yatkın oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 22’si hayatlarında en az bir defa boş zamanın yarattığı esrarengiz rahatsızlıklardan muzdarip olmuş. Açıklaması: Boş zaman bulduğunda bağışıklık sistemi de tatil yapıyor.

2 AYRILIK ZAMANI Yürütülen bir psikoterapi araştırmasına göre Almanya’da çiftler arasındaki ayrılma oranları yaz tatili sonrası artıyor. Boşanmaların üçte biri tatil sonrası gerçekleşiyor. Sebep: çiftlerin uzun süredir sinirini bozan konular tatilde günışığına çıkıyor. Yaz tatili sonrası boşanma davası açanların çoğu ise kadınlar oluyor.

3 'BEAN-BALL' SENDROMU İntikam hisleri sıcak havada yoğunluğunu artırıyor. Amerikalı araştırmacıların futbolcularla yürüttükleri bir araştırmanın sonucuna göre sıcak havada oyuncular daha acımasız oluyor. Bu duruma Bean-Ball sendromu deniyor. Yaz tatilde sık tartışıyorsanız belki de nedeni sıcak havalardır.

4 TATİLDE APTALLAŞMAK Boş zaman aptallaştırıyor. Erlanger Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre hiçbir şey yapmadan günler geçiren biri IQ’sundan 20 puan kaybedebilir. Bunun aksine aktif tatilciler daha yüksek IQ ile eve dönüyor.