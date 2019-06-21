Yaz tatilinin tadını çıkarmak için yapılacak en iyi 8 aktivite
Tüm sene boyunca iş yerinde, trafikte, televizyon karşısında veya sosyal medyada vakit geçirirken yeterince hareketsiz kalıyorsunuz. Tatilinizi de şezlongta uzanarak geçirmek sizce ne kadar mantıklı? Hem de Türkiye gibi doğa ve ekstrem sporları cenneti bir ülkede. Bu tatilinizde ömür boyu sürdürebileceğiniz bir hobi edinebilir veya yıllar boyunca daha da profesyonelleşeceğiniz bir sporu öğrenmeye başlayabilirsiniz. Üstelik eğitim süresince kendinize yepyeni bir sosyal çevre de edinebilirsiniz. Emin olun bu aktivitelerden birinin tadı bir kere damağınızda kaldığında bundan sonra hiçbir yaz tatilinizi eskisi gibi planlamayacaksınız. Dijital aktivite portalı Aktivido.com, tatilinizi daha enerjik ve daha hareketli kılacak, eğitimini alabileceğiniz aktivite önerilerini sizler için derledi…
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1- Dalış
Yaz, kum, güneş ve tabi ki dalış… Tatil denilince ilk akla gelen aktivite olan dalış ile sualtı dünyasının keyfine varabilirsiniz. Keşif dalışı ile başlayan bu yolculuğu alacağınız sertifikalar ile birlikte profesyonelleşerek sürdürebilirsiniz. Hele de bu eğitimi Kaş ya da Ölüdeniz’de alıyorsanız, sualtı sizin için gerçekten vazgeçilmez olacaktır. Ayrıca İzmir, İstanbul ve Sakarya gibi pek çok kentte dalış eğitimi alabilirsiniz.
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2- Kiteboard (Kitesurf)
Kiteboard ya da diğer adı ile kitesurf, rüzgarı yakalayıp dalgalarla dans etmek gibi bir şey. Öylesine zevkli, öylesine eğlenceli ve adrenalin dolu ki; benzersiz bir hobi olabilir sizin için. Özellikle Akyaka, tatili kitesuf ile taçlandırmak için doğru adres olacaktır. Özel ya da 2 kişilik grup dersleriyle eğitime başlayabilir, becerilerinizi geliştirirken tatilinizi güzelleştirebilirsiniz.
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3- Yamaç Paraşütü
Ayağınızı yerden kesecek, Dünya’ya bambaşka bir perspektif ile bakmanızı sağlayacak olan yamaç paraşütünü profesyonel anlamda denemeye ne dersiniz? Bu yaz bunun tam da zamanı olabilir. Türkiye’nin birçok noktasında yamaç paraşütü eğitimi almanız mümkün. İlk seviye eğitimleri tamamlayarak önce kendiniz uçabilir hem yurtiçinde hem de yurtdışında sayısız noktada yamaç paraşütü ile gökte süzülebilirsiniz. İleri seviye eğitimleri de tamamlayıp ticari uçuş lisansı alarak bu işten para bile kazanmaya başlayabilirsiniz.
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4- Kamp
Kamp, özellikle ailece zaman geçirmek isteyenler ve çocukları ile benzersiz bir tatili hedefleyenler için doğru seçim olacaktır. Üstelik çocuklarınız ile birlikte kamp eğitimi alacak, yeni bilgiler edinip deneyim kazanırken, bir yandan da harika bir doğa içerisinde tatil yapacaksınız. Akyaka, İğneada ve Bolu ise ilk akla gelen harika kamp noktaları olacaktır.
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5- Windsurf (Rüzgar Sörfü)
Rüzgârın, güneş ve deniz ile birlikte size eşlik edeceği harika bir aktivite… Windsurf, hayatınızın en heyecanlı seçimi olabilir. Tabi windsurf denilince de ilk akla gelen yer Alaçatı oluyor ama emin olun bununla sınırlı değil. Bugün pek çok noktada hem tatil yapabilir, hem de windsurf eğitimi alabilirsiniz.
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6- Yelken
Yelken, deniz aşığı her insanın hayalidir. Engin mavilikte bir yelkenin gölgesinde yol almak rüya gibi bir deneyim… Bu deneyimi profesyonelliğe dönüştürmek için ise çeşitli eğitimlere katılarak becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İster Muğla’da ister İstanbul’da… Tatilde neredeyseniz orada yelken keyfi yapabilirsiniz.
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7- Paramotor
Paramotor, heyecanlı bir gökyüzü yolculuğu vadeder… Paraşüt ile gökyüzünde istediğiniz kadar kalmak ve manzaranın tadını çıkarmak istiyorsanız, doğru seçim paramotor olacaktır. Bu aktiviteyi hayatınızın bir parçası haline getirmek için ise pek çok farklı lokasyonu tercih edebilir, tatilinizi geçireceğiniz yerin eğitim imkânlarına göz atabilirsiniz. Ankara, Denizli, İstanbul ise ilk akla gelenler…
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8- Tasarım Atölyeleri
Belki tatili şehirde geçirmek zorunda kaldınız ama yeni bir hobi edinmeye çok da uzak sayılmazsınız. Makrome, seramik ya da cam atölyelerine katılabilirsiniz, doğal sabun yapımını öğrenebilirsiniz ya da doğal cilt bakımı atölyesi ile yeni bir dünyaya adım atabilirsiniz. İstanbul’daki sayısız atölye çalışmasının yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde de tatili anlamlı kılacağınız atölyelere dâhil olabilirsiniz.
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