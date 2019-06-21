Yaz tatilinin tadını çıkarmak için yapılacak en iyi 8 aktivite

Yaz, kum, güneş ve tabi ki dalış… Tatil denilince ilk akla gelen aktivite olan dalış ile sualtı dünyasının keyfine varabilirsiniz. Keşif dalışı ile başlayan bu yolculuğu alacağınız sertifikalar ile birlikte profesyonelleşerek sürdürebilirsiniz. Hele de bu eğitimi Kaş ya da Ölüdeniz’de alıyorsanız, sualtı sizin için gerçekten vazgeçilmez olacaktır. Ayrıca İzmir, İstanbul ve Sakarya gibi pek çok kentte dalış eğitimi alabilirsiniz.