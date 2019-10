Yazın hiç bitmediği tropikal adalar

Yüzerseniz de çok açılamazsınız; çünkü her an yavru bir köpekbalığı çıkabilir karşınıza. Bir yandan da şnorkelle bile, Nemo filmindeki tüm balıkları görebilirsiniz.

O kadar yol gitmişken tabi ki denizin üstündeki bungalovlarda kalın; otel olarak da Four Seasons, One and Only, Six Senses ve Constance görülmeye değer.