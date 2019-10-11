Yazın hiç bitmediği tropikal adalar

1 Ekim geldi, yakında buralarda kış başlayacak. Burada kışken, yazı yaşayan yerlere gidip, minik bir kaçamak yapmak isterseniz diye, sizler için Hint Okyanusu'ndaki popüler adaları karşılaştıracağım. Büyükleri ele alalım diyorum, hem hepsine direkt uçuş da var THY ile… Hazırsanız başlayalım, hangisi size göre siz karar verin.

2 MALDİVLER Bu takım adalar gerçekten dünya harikası. Uçakla üzerinden geçerken aşık olursunuz, doğa muhteşem, deniz ise hiç içinden çıkmak istemeyeceğiniz kadar güzel. MALDİVLERİN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

3 Eğer ki macera tutkunu, sıkılgan ve özgür ruhlu bir insansanız, çok size göre değil; çünkü genelde adalar minik ve bir adada tek bir otel var. Dolayısıyla arabaya atlayıp gezeyim, bugün de otel dışında yemek yerim gibi bir durum yok.

4 Yüzerseniz de çok açılamazsınız; çünkü her an yavru bir köpekbalığı çıkabilir karşınıza. Bir yandan da şnorkelle bile, Nemo filmindeki tüm balıkları görebilirsiniz.

5 Demem o ki Maldivler balayı ve romantik çiftler için uygun, başka kimse için değil…

6 O kadar yol gitmişken tabi ki denizin üstündeki bungalovlarda kalın; otel olarak da Four Seasons, One and Only, Six Senses ve Constance görülmeye değer.

7 SEYŞELLER Muhteşem bir yer, ana ada kocaman ve en lüks tesisler burada. Yine de otele tıkılıp kalmaca yok; çünkü her plaj, her koy birbirinden güzel.

8 Yumuşacık un gibi beyaz kumlar, mavinin elli tonuna sahip bir deniz, hani öyle git git derinleşmiyor gibi bir durum da söz konusu değil ve şahane bir kreol mutfağı… Ye iç yat, ne güzel hayat!

9 Seyşeller’in tek dezavantajı, eğer araba kiralarsanız trafiğin soldan akması, dolayısıyla adapte olması zor olabilir. Eğer gezmek istiyorsanız, araba kiralamanız şart.

10 Kalınabilecek en güzel otel ise Maia. Burada kalmıyorsanız, Four Seasons ya da Six Senses’i de deneyebilirsiniz.

11 MAURITIUS Burası da içinde tıkılı kalacağınız bir ada değil. Taksi ile ya da araba kiralayarak adadaki şelaleleri, milli parkları, hayvanat bahçesini ve tapınakları gezebilirsiniz, ancak trafik burada da soldan akıyor, unutmayın.

12 Denizin rengi muhteşem, tam aşık olmalık ama bir kötü özelliği var: O da sığ suların kilometrelerce sürmesi. Ayrıca çok sayıda mercan olduğu için ayaklara dikkat! Mutlaka deniz patiği giymelisiniz ve tabii ki doya doya kulaç atamayacaksınız.

13 Otellerden günlük bot kiralayıp, çevredeki adaları mutlaka görün. Mesela bir deniz feneri ve de bir tropik hayvan adası var. İkincisine giderken pantolon ve uzun kollu tişört öneriyorum, sinek ısırabilir. Ayrıca botla dalmaya da gidebilirsiniz, tüple ya da şnorkelle, Nemolar ve Doryler burada da var!

14 Mauritius’ta en kalınası otel ise Shangri-La; çünkü içinde Hint restoranı, sushi restoranı, Amerikan restoranları, iki adet bar, muhteşem bir spa, 4 ayrı koyda deniz-güneş opsiyonu ve kendi özel adası var. Bu özel adaya yarım saatte bir kalkan patapat charter tekne ile gidebilir, orada yiyip içebilir, deniz yataklarında güneşlenebilirsiniz. Diğer kalınası oteller ise St Regis ve Royal Palm.

15 Ben olsam bu yazıyı okuduktan sonra bir bilet alır; şöyle kara kışın ortasında, ocak ya da şubat aylarından birinde bu adalardan birine gider; döndüğümde arkadaşlarımı çatlatacak kadar bronzlaşmış olur ve güzelce kafa dinlerim.

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