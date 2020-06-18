Yazlıklarda corona virüse karşı 'Sertifikalı Ev' modeli

Sertifikalı kiralık evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Uygunluk kriterlerini çok açık belirttik. Kiralanan evde yer yatağı olmayacak, paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Yatak sayısı kadar ev ve mutfak eşyası olacak. Her ev kiralamasında evin dört saat temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için süre ayrılacak. Suyundan tutunda, terliğine, havlusuna kadar her şeyin ambalajlı ve yedekli olmasını sağlayacağız. Jandarmamızın sahillerde devam eden kimlik bildirim sistemine bu model de uyum gösterecek"