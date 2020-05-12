Yedi asırlık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta 'sessiz' günler

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 16:07
Mahallede işletmesi bulunan Nuri Yavuz, yaptığı açıklamada, corona virüsün tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.
Salgının dünya genelinde bir an evvel bitmesini ve eski günlere dönülmesini temenni eden Yavuz, "Tarhana, reçel, erişte, köy ekmeği gibi kendi ürünlerimizi ziyaretçilere satıyorduk. Mahallemizde tarımla uğraşanlar da var ama geçim kaynağımızın çoğunluğu turizmden" dedi.
Köyü daha önce hiç böyle görmediğini dile getiren Sezer, "Eskiden buralar cıvıl cıvıldı. Komşularım tezgahtan ekmek parası kazanıyordu. Herkes tezgahını kapattı. Gelen giden kimse kalmadı. İnşallah bir an önce bu durum düzelir, turizm yeniden canlanır" ifadelerini kullandı.
Salgın öncesi hediyelik eşya tezgahında ziyaretçilere satış yapan Hatice Adıyaman ise eskiden kalabalıktan yürümenin bile zor olduğu sokaklarda şimdi kimsenin olmadığını belirtti.