Yelkenci Tolga Pamir, rekor için Türkiye'nin 4 denizini boydan boya geziyor

Pamir, yolculukta doğanın kanunlarının geçtiğini, rüzgar olmadan ilerleme imkanının olmadığına dikkati çekerek, "Rüzgar geldiğinde bir anda 10 saatte 40 deniz mili de yapabiliyorum. Rüzgar olmayınca 10 saatte 10 deniz mili gibi bir mesafe de geçebiliyorum. Önemli olan bu parkuru tamamlamak. Bu ilk defa olacak" diye konuştu.

Bu tarz yarışların birçok ülkede yapıldığına ve bazı rekor denemelerinin olduğuna işaret eden Pamir, bu parkuru yelkenle tek başına ilk kez geçtiğini dile getirdi.