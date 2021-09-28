Yemen'deki 'Cehennem Kuyusu'nun dibine ilk kez inildi

Independent Türkçe'nin haberine göre 112 metre derinliğe sahip olan obruk ilk defa detaylıca araştırıldı.

Bölgede "Cehennem Kuyusu"na dair pek çok efsane dolanıyor. Kimileri obruğun cinler için bir hapishane olduğunu öne sürerken kimileri de deliğin Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ olduğunu iddia ediyor.

Obruktan kötü kokuların gelmesinin ardından bunun cehenneme açılan bir kapı olduğu da düşünülmüş ve meşhur ismi de böyle konmuştu.