Yeni başlayanlar için kamp malzemeleri listesi (Kamp malzemeleri nelerdir?)

KAMPÇILIK İPUÇLARI...

Kampa yeni başlıyorsanız başlangıçta hangi malzemeleri satın almanız gerektiğini bilmiyorsanız kampçılık malzemeleri pahalı olabilir.

Kamp malzemeleri arasında çadır, uyku tulumu ve mat en pahalı kalemlerdir. Peki bu kalemlerde masraf nasıl düşürülür ve nasıl en doğru malzemeler tercih edilir? İşte yeni başlayanlar için kamp malzemeleri listesi...

10 seneyi aşkın zamandır sürekli kamp yapıyorum ve kampçılık deneyiminizde tasarruf etmenizi sağlayacak tecrübeler edindim. Bunları sizinle paylaşacağım, bu şekilde kampçılık maceranıza en güzel şekilde başlayacaksınız.

Haydi çantaları hazırlayalım ve kampa gidelim!

İSTANBUL ÇEVRESİNDEKİ EN İYİ KAMP ALANLARI