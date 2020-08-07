Yeni başlayanlar için kamp malzemeleri listesi (Kamp malzemeleri nelerdir?)

ntv.com.tr 07.08.2020 - 14:33
Kampa yeni başlıyorsanız başlangıçta hangi malzemeleri satın almanız gerektiğini bilmiyorsanız kampçılık malzemeleri pahalı olabilir.
Kamp malzemeleri arasında çadır, uyku tulumu ve mat en pahalı kalemlerdir. Peki bu kalemlerde masraf nasıl düşürülür ve nasıl en doğru malzemeler tercih edilir? İşte yeni başlayanlar için kamp malzemeleri listesi...
10 seneyi aşkın zamandır sürekli kamp yapıyorum ve kampçılık deneyiminizde tasarruf etmenizi sağlayacak tecrübeler edindim. Bunları sizinle paylaşacağım, bu şekilde kampçılık maceranıza en güzel şekilde başlayacaksınız.
Haydi çantaları hazırlayalım ve kampa gidelim!
Kamp malzemeleri listemizin başında kamp çadırı bulunuyor. Öncelikle kampa gittiğimize göre ihtiyacımıza uygun bir çadıra ihtiyacımız var. İhtiyaca uygun çadır nedir? Çadırda kaç kişi kalacak, mevsim şartları nasıl? Gideceğiniz yer deniz kenarı mı yoksa dağ başı mı? gibi sorularının cevabını bulmamız gerekiyor.
Kendimden örnek vereyim. 3 farklı çadır kullanıyorum. Tek seyahat ederken, ağırlığı 1.5 kg olan Naturehike çift kişilik çadırımı, iki kişiyken deniz kıyısı ya da sıcak yerlerde kullandığım Husky çadırım ve kışın dağcılık ve yüksek irtifalı yerlerde 5 mevsim Marmot çadırımı kullanıyorum.
Eğer sadece havanın sıcak olduğu yaz aylarında kamp yapacaksanız Decathlon'un 2 kişilik çadırlarını tercih edebilirsiniz. 4 mevsim kamp yapmayı düşünüyorsanız Husky, Naturehike, Marmot, The North Face modellerine bakabilirsiniz.
Kamp malzemeleri listemizin en önemli 2. ekipmanı uyku tulumudur. İyi bir gece uykusu için sıcak bir uyku tulumuna ihtiyacınız vardır.
Gideceğiniz yere ve hava sıcaklığına göre uygun bir uyku tulumu seçmelisiniz. +10 ve -11 comfort dereceli iki farklı uyku tulumu kullanıyorum. Sadece sıcak havalarda kamp yapacaksanız +10 comfort dereceli bir uyku tulumu tavsiye ederim. Kaz tüyü uyku tulumları, ağırlık olarak daha hafif, daha sıcak, aynı zamanda daha pahalıdır. Sentetik uyku tulumları biraz daha ağırdır ama çok daha ekonomiktir.
Uyku tulumu tercih edilirken, en çok yapılan hatalardan birisi sıcaklık değerlerine aldanılması. Özellikle uyku tulumu araştırırken, "X Marka X Model -30 uyku tulumu" gibi bir ilan gördüğünüzde bu tulumun -30'a bir sorun yaşatmayacaktır düşüncesine kapılıp, ürünü satın alan pek çok kişi oluyor. Halbuki bu -30 diye tabir edilen sıcaklık, uyku tulumunun extrem derecesidir.
Peki uyku tulumlarının üzerinde gördüğümüz sıcaklık dereceleri nedir?
Düşük Limit (Lower Limit): Standart bir erkeğin tulumun içinde konforlu bir şekilde uyuyabileceği minimum sıcaklık.
Konfor (Comfort): Düşük limitin, kadın versiyonu. Kadınlar metabolizmik farktan dolayı erkeklere daha "soğuk" uyudukları için, konfor derecesi 'düşük limit'e göre daha yüksektir. Konfor derecesi, aynı zamanda vücut sıcaklığı düşük olan erkekler için de minimum sıcaklık. Temkinli olmak adına uyku tulumu alırken "konfor (comfort)" derecesine dikkat etmelisiniz.
Extreme: Kısaca standart bir insanın 6 saat boyunca hipotermi riski olmadan uyuyabileceği ısı değeri olarak ifade edilmektedir. Uyku tulumu seçerken bu dereceyi lütfen DİKKATE ALMAYIN.
Uyku tulumunu kullanırken, rahat bir uyku uyuyabilmeniz için uyku tulumuna mümkün olduğunca çıplak girmek gerekiyor. Çünkü uyku tulumunun içerisi vücut ısınız ile ısındığı ve ısıyı tulum içerisinde muhafaza ederek sizi ısıttığı için vücudunuzun ısı yayan bölümlerini kıyafetle kapalı tuttuğunuz zaman vücut ısınız düşecek, tulum içerisinde üşümenize neden olacaktır.
Günümüzde artık çoğu tulum üreticisi 3 mevsim (ilkbahar, yaz, sonbahar) kullanılabilen tulumları için 2005'te Avrupa'da geliştirilen EN13537 kodlu sıcaklık dereceleme standardını kullanıyor. Uyku tulumu satın alırken bu koşula da dikkat etmenizi öneririm.
Hava sıcaklığının gece +10'un üstünde olduğu kamp bölgeleri için Sandfox Summer Pro uyku tulumu iyi bir seçenek. Çok sıcak havalarda tulumu tamamen açarak örtü gibi üstünüze de alabiliyorsunuz.
Hava sıcaklığının daha düşük olduğu ilkbahar, sonbahar ve kış ayları için comfort derecesi -8 olan Sandfox Ice Storm uyku tulumu sizi yüz üstü bırakmayacaktır.
Mat, çadır içinde ve dışında kullanılabilen, zemin ile insan bedeni arasında izolasyon sağlayarak zeminden gelen soğuk ısıyı kesmeyi sağlayan ekipmandır. Kamptayken gecenizin rahat ve sıcak geçmesi için doğru uyku matını seçmek çok önemlidir. Öyle ki matlar, çadır ve uyku tulumundan bile daha önemli bir malzemedir. Konforu sizin için önemli olmayabilir ancak sağladığı yalıtım özellikle düşük sıcaklıklarda çok önemlidir.
Matlar, hem topraktan gelen soğuk havaya engel olur, yalıtım sağlar hem de çadırınızı kurduğunuz alandaki küçük taşlar, yeşeren bitkilerin vücudunuza batmasını engeller. Kamp yerinde rahat bir yaşam alanı yaratmak ve özellikle de rahat bir uyku için matlar en önemli temel kamp malzemelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Mat tercihlerinizde şişme mat ya da mm derecesi standart durumlarda olan köpük matları tercih edebilirsiniz. Arabayla gideceğiniz yazlık kamplar için şişme yatak da tercih edebilirsiniz. Buraya dikkat: Şişme yatakların yalıtım özellikleri çok az olduğu için hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemler dışında kullanılmasını kesinlikle önermem.
R Değeri (R Value) nedir?
Mat seçerken matların özellikleri arasında en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri matın R değeridir. R değeri, ısı direnci ya da termal direnç olarak bilinen teknik bir terimdir. Bu direnç ne kadar yüksek olursa matın alt yüzeyinden üste ya da üsten alta ısı iletimi bir o kadar az olur ve böylece daha konforlu ve üşümeden gecenizi geçirmenizi daha iyi sağlayabilecektir.
Hangi R Değeri?
-Sıcak yaz kampları için R değeri 2 ve altı matlar uygundur. Köpük matlar bu sınıftadır.
-Üç mevsim (ilkbahar, sonbahar, serin yaz) kampları için R değeri 2 ve 5 arası matlar uygundur. Şişme matlar bu sınıfa girmektedir.
-Kış ve yüksek irtifa kamplar için R değeri 5 ve üzeri matlar uygundur.
Hangi R Değeri?
-Sıcak yaz kampları için R değeri 2 ve altı matlar uygundur. Köpük matlar bu sınıftadır. Askeri mat diye de tabir ettiğimiz standart köpük matlarda 10 mm kalınlığa sahip, alüminyum kaplamalı matları tercih etmenizi öneririm. Standart köpük matların fiyatları 25-40 TL arasında. Daha üst segmentte Naturehike ve Thermarest'in Z Lite Sol modellerine bakabilirsiniz.
-Üç mevsim (ilkbahar, sonbahar, serin yaz) kampları için R değeri 2 ve 5 arası matlar uygundur. Şişme matlar bu sınıfa girmektedir. Yıllar boyunca birçok köpük ve şişme mat denedim ve uzun zamandır Thermarest'in 4.9 R değerine sahip NeoAir All Season şişme matını kullanıyorum. Fiyat olarak biraz pahalı bir ekipman olsa da sunduğu konfor ile aradan zamanda kendini amorti ediyor. 500 ml pet şişe kadar ufak ebatı, kafa bölümünden 6-7 nefeste şişmesi ve hızlı söndürülebilmesi en sevdiğim özellikleri... Bu noktada kamp yapacağınız mevsim ve kullanım amacınıza uygun olarak Thermarest'in şişme matlarını tercih edebilirsiniz.
-Kış ve yüksek irtifa kamplar için R değeri 5 ve üzeri matlar uygundur. Ayrıca matların R değerleri toplanabilir. Örneğin 4.0 R ısı değerine sahip matınızı yüksek irtifa kampınızda, bir tane 1.4 R değerine sahip köpük mat ile destekleyerek ısı izolasyonunuzu yükseltebilirsiniz.
Kadınlar ve kan değerleri düşük olanların yüksek R değerli matları tercih etmesini öneririm.
Kampta bir tişörtün içini yarıya kadar kıyafetlerle doldurup yastık yapmak en pratik yöntem. Bunun dışında uçak boyu yastıklardan da kullanabilirsiniz. Yine de rahatıma düşkünüm diyorsanız, şişme yastık alarak dilediğiniz kalınlıkta şişirip kullanabilirsiniz.
Kamp hayatı içinde mutlaka ihtiyaç duyduğumuz malzemelerden birisi de kafa lambası. Bu lambalar kafaya takıldığı için elleriniz boş kalıyor ve rahatlıkla yapmanız gereken işleri yapabiliyorsunuz. Kafa lambası baktığınız yeri aydınlatarak size büyük kolaylık sağlıyor. Kafa fenerinizi yanınıza almadan kampa gitmeyin.
Doğadaki evimiz çadır olarak bilinse de nasıl ki kaplumbağa için" evini sırtında taşır" diyorsak, kamp çantası da çadır ve tüm malzemelerimizi taşıdığımız evimiz gibidir. Bu nedenle beden anatominize uygun, iyi ve sağlam bir sırt çantasına yapacağınız yatırım yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olacaktır. Deuter, Lowe Alpine, The North Face gibi outdoor markalarının yürüyüş-dağcılık çantalarını her türlü koşulda sorunsuz kullanabilirsiniz.
Kamp mutfağının olmazsa olmazlarından birisi kamp ocağıdır. Kamp ocakları 2 parçadan oluşmaktadır. Kartuş ve kartuş başlığı...
Kamp ocakları özellikle kuru odun bulmanın zor olduğu yerlerde, ateş yakmanın yasak ve tehlikeli olduğu bölgelerde hızlı pişirim sağlaması, hacim olarak yer kaplamamaları sayesinde kampçılar tarafından çok tercih edilen bir malzeme. Kamp ocağı olarak ultra hafif ve ufak oluşu, ateş verimliliği ve dahili çakmaklıklı Orcamp Mikro Ocağı'nı kullanıyorum.
Kartuşlar ise 3'e ayrılmaktadır. Yüksek irtifa dağcılık faaliyetlerinde kullanılan benzinli ocaklar, LNG ile çalışan ispirto ocakları ve daha çok kampçılıkta tercih edilen propan-bütan gazı karışımına sahip kartuşlar. Kartuş tercihlerinde Orcamp, Evolite gibi bu işte deneyimli markaları tercih edebilirsiniz.
Ocaktan sonra yemek yapmak için tencere-tava ve kapkacağa ihtiyacımız var. Kampınızın sorunsuz geçmesi adına kamp mutfağı malzemelerinizde mutlaka yanınızda götürmelisiniz. Bu malzemeleri; tencere, tava, tabak, çatal-kaşık, bıçak, bardak olarak tanımlayabiliriz. Kamp yapanlar için özel hazırlanmış birçok kamp mutfağı seti var. Tencere, tavası, tabağı, çatal-kaşığı, bardağı olan ve iç içe geçen bu setlerden bir tane edinmenizi tavsiye ederim.
Kamp mutfağı seti tercihinizde garantisi olan ve paslanmaz çelik ya da titanyum malzemeye sahip ürünleri tercih etmelisiniz. Stanley, Laken ve Decathlon'un ürünlerine bakabilirsiniz.
Çöp Torbası
Yemek sonrası artıklarımızı doğaya bırakmamak adına yanımızda çöp torbası bulundurmayı ihmal etmeyin. Her zaman gittiğiniz yerde çöp kutusu olmayabilir. Bu durumlarda çöplerinizi yanınıza alıp ilk çöp kutusuna kadar taşımak için çöp torbasına ihtiyacımız olacak. Doğaya sadece ayak izimizi bırakalım.
Kampa ve seyahate giderken yanımdan hiç eksik etmediğim orta boy bir termosum var. Sıcak çay- kahvemi, soğuk suyumu minimum 24 saat koyduğum haliyle muhafaza ediyor. Su kaynattığımda soğumaması için suyu termos içine koyuyorum, bunun gibi pek çok konuda termos kamplarda olmazsa olmaz bir ekipman. Mutlaka orta boy, çift yalıtım özelliği olan paslanmaz çelik termos edinmenizi öneririm.
Kamp yaparken konfor sağlayan ekipmanlardan bir tanesi da katlanır özellikli kamp masaları. Fazla yer kaplamayan katlanır kamp masaları, özellikle arabayla gidilen kamplar için ideal.
Piyasada ihtiyaç ve kişi sayısına göre çok fazla özellikte katlanır masa mevcut. Ben uzun zamandır Campout'un alüminyum katlanır masasını kullanıyorum. Kurulumu hızlı ve çok pratik. Masanın üzerindeki levha alüminyum olduğu için çok hafif ve şerit halinde levhalardan oluştuğu için akordiyon gibi katlanıyor. Paket hali katlanan sandalye kadar.
Şu sıralar çok popüler bir malzeme olan, herkesin arabasında bulunan ve her yerde kullanılan kamp sandalyeleri, kampta konfor için birebir bir ekipman. Sandalyenizde gün batımı manzarasına dalmanın, arkanıza yatıp dinlenmenin, kitap okumanın keyfi bir başka...