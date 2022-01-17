Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor

Ailelerinin de karavanda yaşama fikrine olumlu bakması üzerine evlendikten sonra karavana yerleştiklerini aktaran Kaybaki şunları söyledi:

"Zaten zamanımızın çoğunu iş yerinde geçiriyorduk, evde çok bulunmuyorduk. Evlenmeden önce ailemle büyük bir evde yaşıyordum ve sadece yemeklerde bir araya gelebiliyorduk. Şimdi her şeyi birkaç metrelik alanda yapıyoruz. Sürekli bir arada olmak mutlu ediyor beni. Bazen bir deniz kenarı bazen bir göl evimizin manzarası oluyor."