Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor

Antalya'da nişanlıyken satın aldıkları otobüsü karavana çeviren yeni evli çift, 'Pera' adını verdikleri karavanlarında yaşıyor. Kaybaki çifti, çocukları olduğunda dahi eve çıkmayı düşünmediklerini ve karavanda yaşamaya devam edeceklerini söylüyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 12:32

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 1

Kampta çadır kurdukları sırada tanışarak evlenmeye karar veren Mert ve Yağmur Şahinoğlu Kaybaki çifti, nişanlı oldukları dönem bir otobüs satın alarak içini yaptırdı ve karavana ‘Pera’ adını verdi.

Evlenen çift 6 aydan beri de bu karavanda yaşıyor.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 2

Karavanlarında mutlu bir evlilik sürdüren Kaybaki çifti, bazen lüks dairelerin sahip olduğu bir kent, bazen de hayalleri süsleyen doğa manzarasıyla sabah gözlerini açıyor.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 3

Mert Kaybaki, eşiyle 4 sene önce tanıştıklarını ve gittikleri kamplarda genelde çadırda kaldıklarını söyledi.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 4

“EV DÖŞEMEK YERİNE OTOBÜSÜ KARAVANA DÖNÜŞTÜRDÜK”

Çadır kampında bulundukları bir gün çok üşüdüklerini ve hep akıllarında olan karavan fikrini hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Kaybaki, "Eşim evlendikten sonra karavanda yaşamayı teklif etti. Bu fikir benim de çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Hemen karavan araştırmaya başladık" dedi.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 5

Kaybaki, otobüs satın aldıklarını ve ev döşemek yerine otobüsü karavana dönüştürmeye başladıklarını söyledi.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 6

“DÜĞÜNDE BAZI YAKINLARIMIZ ALTIN YERİNE TEKER TAKTI”

Düğüne bir gün kala karavanın ruhsatını aldıklarını belirten Kaybaki, "Karavanı gelin arabası yaptık, çok keyifli bir düğünümüz oldu. Düğünde bazı yakınlarımız altın yerine teker taktı. Karavanda yaşıyoruz. Sabahları işimize gidiyoruz, akşamları da evimize döner gibi karavanımıza geliyoruz. Hafta sonları binip gezmeye gidiyoruz. Evlenir evlenmez karavanda yaşayan var mı bilmiyorum ama herkese tavsiye ediyoruz. Biz çok mutluyuz" diye konuştu.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 7

Tanıdıkları birçok kişinin karavan hayalini emeklilikten sonraya bıraktığını söyleyen Kaybaki, bu hayali gençken gerçekleştirmenin daha keyifli olduğunu dile getirdi.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 8

Karavanda yaşadıkları için şu ana kadar hiç pişman olmadıklarını vurgulayan Kaybaki, "Pişmanlığımız sadece 'keşke karavana şunu da yapsaydık' oluyor. 'Keşke ev tutsaydık' diye bir pişmanlığımız olmadı, aksine 'iyi ki eve yapacağımız masrafı karavana yaptık' diyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 9

Yağmur Şahinoğlu Kaybaki ise kamp çadırının taşıma, temizleme, yerleştirme ve toplama işinin hoşuna gitmediğini, bu nedenle karavan alma hayalini hızlandırdıklarını söyledi.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 10

Ailelerinin de karavanda yaşama fikrine olumlu bakması üzerine evlendikten sonra karavana yerleştiklerini aktaran Kaybaki şunları söyledi:

"Zaten zamanımızın çoğunu iş yerinde geçiriyorduk, evde çok bulunmuyorduk. Evlenmeden önce ailemle büyük bir evde yaşıyordum ve sadece yemeklerde bir araya gelebiliyorduk. Şimdi her şeyi birkaç metrelik alanda yapıyoruz. Sürekli bir arada olmak mutlu ediyor beni. Bazen bir deniz kenarı bazen bir göl evimizin manzarası oluyor."

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 11

Kaybaki, çocukları olduğunda da eve çıkmayı düşünmediklerini, daha büyük bir karavana geçmeyi planladıklarını belirtti.

Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 12
Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 13
Yeni evli çift karavana çevirdikleri otobüste yaşıyor - 14

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER