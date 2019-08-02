Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri

Günümüzde artık hemen herkes sosyal medyayı kullanıyor. Yaygın olarak kullanılan sosyal medya mecralarından birisi de şüphesiz ki Instagram. İnsanlar gittikleri ve gezdikleri yerleri paylaşmayı çok seviyor. Coronavirüs nedeniyle 2 aydan fazla bir süredir evden çıkamadık. Haziran ayı ile birlikte yeni normal dönemi başlamış oldu. Uzun zamandır özlemini çektiğimiz sokaklara yavaş yavaş adım atmaya başladık. Peki hafta sonu için İstanbul'u neresinden keşfetmeye başlasak? İstanbul ki şiirlere, filmlere ve kitaplara konu olmuş büyüleyici bir şehir. Tarihi ve yüzyıllardır yaşayan tüm kültürlerin bıraktığı izlerle bir çok insanı kendine hayran bırakan İstanbul'un en Instagram'lık yerlerini sizler için derledik. İşte maskenizi takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek gezeceğiniz İstanbul'un en fotoğraflık yerleri...

ntv.com.tr

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 1

1- Galata Kulesi

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 2

2- Sultanahmet Camii (Mavi Camii)

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 3

3- Gökkuşağı Merdivenleri

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 4

4- Ayasofya Müzesi

Seven Hills Hotel balkonundan Ayasofya...

Fotoğraf: instagram.com/oneistanbul

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 5

5- Ayasofya Müzesi

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 6

6- Yerebatan Sarayı

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 7

7- Balat

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 8

8- Kapalıçarşı

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 9

9- Topkapı Sarayı

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 10

10- Ortaköy Camii

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 11

11- Kız Kulesi

Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri - 12

12- İstiklal Caddesi

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