Yeni normalde şehrini baştan keşfet: İstanbul'un en Instagram'lık yerleri
Günümüzde artık hemen herkes sosyal medyayı kullanıyor. Yaygın olarak kullanılan sosyal medya mecralarından birisi de şüphesiz ki Instagram. İnsanlar gittikleri ve gezdikleri yerleri paylaşmayı çok seviyor. Coronavirüs nedeniyle 2 aydan fazla bir süredir evden çıkamadık. Haziran ayı ile birlikte yeni normal dönemi başlamış oldu. Uzun zamandır özlemini çektiğimiz sokaklara yavaş yavaş adım atmaya başladık. Peki hafta sonu için İstanbul'u neresinden keşfetmeye başlasak? İstanbul ki şiirlere, filmlere ve kitaplara konu olmuş büyüleyici bir şehir. Tarihi ve yüzyıllardır yaşayan tüm kültürlerin bıraktığı izlerle bir çok insanı kendine hayran bırakan İstanbul'un en Instagram'lık yerlerini sizler için derledik. İşte maskenizi takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek gezeceğiniz İstanbul'un en fotoğraflık yerleri...
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