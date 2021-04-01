Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın

Ancak elbette tatil destinasyonu seçerken pandemi öncesinde olduğumuz gibi özgür değiliz. Örneğin yurt dışı seyahatleri planlarımız büyük oranda askıya alınmış durumda. Ancak neyse ki Türkiye bize tatil için fazlasıyla seçenek sunan bir coğrafyaya sahip. Bu da workation planlarına dahil edilebilecek çok fazla yer olması demek.