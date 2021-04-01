Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın

Son bir yıldır hayatımızda birçok şeyin değiştiği gibi iş ve tatil alışkanlıklarımız da değişti. Şirketlerin çok büyük bir çoğunluğu evden çalışma düzenine geçti ve halen bu sistemle çalışmaya devam ediyorlar. Artık bilgisayarımızın ve iyi bir internet bağlantısının olduğu her yere ofis diyebilir hale geldik. Birçok kişinin uzaktan çalışma sistemine geçmesiyle birlikte 2021 'workation' konseptli tatillerin yılı olacak.

ntv.com.tr 01.04.2021 - 11:13

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 1

Peki hazır fiziksel olarak ofiste bulunmanız gerekmiyorken bunu işle tatili bir araya getirerek daha avantajlı bir hale getirmeye ne dersiniz? Son yıllarda yükselen “workation” trendi tam da bunu anlatıyor. 

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 2
İngilizce ‘work’ (iş) ve ‘vacation’ (tatil) kelimelerinin birleşiminden doğan bu tatil konsepti eskiden çok fazla kişiye uygun değilse bile artık (elbette seyahat kısıtlamalarının elverdiği ve gerekli önlemleri aldığımız sürece) evden çalışmaya başlayan herkesin hayata geçirebileceği bir plan.
Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 3

Workation’ın en büyük avantajı tam zamanlı çalışmaya devam edeceğiniz için, size normal tatillere göre daha uzun süre konaklama olanağı tanıması.

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 4
Böylece bir yandan işinize devam ederken diğer yandan da tatile çıkmanın verdiği keyfi uzun uzun yaşamanız mümkün. Özellikle de genellikle evde geçirdiğimiz bir senenin ardından, biraz hava değişikliği hangimize iyi gelmez ki?
Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 5

Ancak elbette tatil destinasyonu seçerken pandemi öncesinde olduğumuz gibi özgür değiliz. Örneğin yurt dışı seyahatleri planlarımız büyük oranda askıya alınmış durumda. Ancak neyse ki Türkiye bize tatil için fazlasıyla seçenek sunan bir coğrafyaya sahip. Bu da workation planlarına dahil edilebilecek çok fazla yer olması demek.

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 6

Workation’ın pandemi dönemindeki bir diğer avantajı da doğanın kalbinde, izole bir tatil yapmanızın mümkün olması. Örneğin Akdeniz ya da Ege kıyılarında, ailenizle mi yoksa tek mi gideceğinize bağlı olarak dilediğiniz büyüklükte bir ev kiralayabilir; deniz tatili ile işinizi beraber yürütebilirsiniz.

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 7

Daha kısa süreli bir workation planlıyorsanız, lüks kamp konseptli glamping tesislerini ya da bungalov otelleri de tercih edebilirsiniz. Ancak iyi bir internet bağlantısının ve rahatça çalışabileceğiniz bir alanın olup olmadığını gitmeden önce mutlaka kontrol etmelisiniz.

Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın - 8

Stres seviyenizi düşürmek, rutininizi biraz olsun değiştirmek, üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı artırmak için workation ideal bir tercih olacak. Böylece işinizi bitirdiğinizde, bilgisayarınızı kapatıp televizyon karşısında koltuğa gömülmek yerine deniz kıyısında veya ormanda bir yürüyüşe çıkmak için kendinize bir şans tanımış olacaksınız.

Kaynak: Brandlifemag.com

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