Yeni trend Workation: Hem tatil hem iş yapın

ntv.com.tr 01.04.2021 - 11:13
Peki hazır fiziksel olarak ofiste bulunmanız gerekmiyorken bunu işle tatili bir araya getirerek daha avantajlı bir hale getirmeye ne dersiniz? Son yıllarda yükselen “workation” trendi tam da bunu anlatıyor.
Workation’ın en büyük avantajı tam zamanlı çalışmaya devam edeceğiniz için, size normal tatillere göre daha uzun süre konaklama olanağı tanıması.
Ancak elbette tatil destinasyonu seçerken pandemi öncesinde olduğumuz gibi özgür değiliz. Örneğin yurt dışı seyahatleri planlarımız büyük oranda askıya alınmış durumda. Ancak neyse ki Türkiye bize tatil için fazlasıyla seçenek sunan bir coğrafyaya sahip. Bu da workation planlarına dahil edilebilecek çok fazla yer olması demek.
Workation’ın pandemi dönemindeki bir diğer avantajı da doğanın kalbinde, izole bir tatil yapmanızın mümkün olması. Örneğin Akdeniz ya da Ege kıyılarında, ailenizle mi yoksa tek mi gideceğinize bağlı olarak dilediğiniz büyüklükte bir ev kiralayabilir; deniz tatili ile işinizi beraber yürütebilirsiniz.
Daha kısa süreli bir workation planlıyorsanız, lüks kamp konseptli glamping tesislerini ya da bungalov otelleri de tercih edebilirsiniz. Ancak iyi bir internet bağlantısının ve rahatça çalışabileceğiniz bir alanın olup olmadığını gitmeden önce mutlaka kontrol etmelisiniz.
Stres seviyenizi düşürmek, rutininizi biraz olsun değiştirmek, üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı artırmak için workation ideal bir tercih olacak. Böylece işinizi bitirdiğinizde, bilgisayarınızı kapatıp televizyon karşısında koltuğa gömülmek yerine deniz kıyısında veya ormanda bir yürüyüşe çıkmak için kendinize bir şans tanımış olacaksınız.
Kaynak: Brandlifemag.com