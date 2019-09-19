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Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası

Anadolu Ajansı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan dünyanın sayılı damlataşı mağaraları arasında yer alan ve 'yer altındaki gizemli dünya' olarak nitelendirilen 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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    Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan mağara, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.
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    Yöre halkı tarafından yıllardır bilinmesine rağmen 1983-1990 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalarla tescillenen ve 1996'da ziyarete açılan Karaca Mağarası'na her yıl ilgi artıyor.
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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    damlataşı mağarası, karaca mağarası, gümüşhane gezilecek yerler, cebeli mağara, gümüşhane karaca mağarası
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