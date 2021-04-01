Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası

Dünyanın sayılı damlataşı mağaraları arasında yer alan ve 'yer altındaki gizemli dünya' olarak nitelendirilen 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası, corona virüs (Covid-19) önlemleri altında turizm sezonuna başladı.

Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 16:05

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 1

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Cebeli köyünde yer alan, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Karaca Mağarası, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 2

DÜNYANIN SAYILI MAĞARALARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası'na, Covid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 20'den fazla kişi kabul edilmiyor.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 3

Ziyaretçiler, corona virüs tedbirleri kapsamında 1500 metrekarelik kapalı alanda 15 dakika kalabiliyor.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 4

Karaca Mağarası'nda görevli rehber Hasan Avcı, gazetecilere, mağaranın bugün itibarıyla kapılarını açtığını söyledi.

Mağarada Sağlık Bakanlığınca belirlenen tüm Covid-19 tedbirlerinin alındığına dikkati çeken Avcı, "Mağaraya kesinlikle maskesiz almıyoruz. Ziyaretçilerimizden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 5

Avcı, Karaca'nın, zengin oluşumları barındıran muazzam bir karstik mağara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz mağaradan büyülenip çıkıyorlar. Ben buraya Gümüşhane yer altı sarayı diyorum. Yağan yağmur ve eriyen kar suları çatlaklardan kireçli olarak damlıyor ve oluşumları meydana getiriyor. Tamamen kireçtaşı oluşumlarıdır. Yaklaşık 12 yılda 1 santimetre uzamaktadır"

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 6

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden mağaranın ziyarete açık 1500 metrekare alana sahip olduğu kaydeden Avcı, yılda yaklaşık 120 bin ile 130 bin ziyaretçi ağırladıklarını ancak Covid-19 salgın döneminde ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandığını aktardı.

Avcı, bu sezonun geçen yıla göre daha hareketli olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 7
Ziyaretçilerden Zeki Ökçek ise Karaca Mağarası'nı görmek için Bartın'dan geldiklerini ifade ederek, "Eşimle Gümüşhane, Rize ve Trabzon turu yapmak istedik. Karama Mağarası gerçekten çok etkileyici bir yer. İçimizdeki stresi aldı götürdü, çok ferahladık. Herkese Karaca Mağarası'na gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 8

KARACA MAĞARASI 

Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip olan Karaca Mağarası, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor.

Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 9
Mağara çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile içeri doğru gidildikçe huni şeklinde genişleyen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 10
Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 11
Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER