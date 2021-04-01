Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası

Avcı, Karaca'nın, zengin oluşumları barındıran muazzam bir karstik mağara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz mağaradan büyülenip çıkıyorlar. Ben buraya Gümüşhane yer altı sarayı diyorum. Yağan yağmur ve eriyen kar suları çatlaklardan kireçli olarak damlıyor ve oluşumları meydana getiriyor. Tamamen kireçtaşı oluşumlarıdır. Yaklaşık 12 yılda 1 santimetre uzamaktadır"