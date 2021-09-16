Yerini bilen çok az: Trabzon'daki gizli füze üssü turizme açılıyor

İHA 16.09.2021 - 11:10
Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü, daha sonraları bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltıldı.
Trabzon’da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.
Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Atıl durumda kalan tesisin belediyeye kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, “Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer" dedi.
Alanın yaklaşık olarak 47 bin metrekarelik bir arazi olduğunu belirten Başkan Koçhan, "Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan” dedi.
Eski NATO üssü için hazırlanan projede hobbit evleri, paintball, macera parkı, restoran, günübirlik alanlar ve bir futbol merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan, “47 dönüm olması çok önemli özellikle Maçka’da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Yatırımcılarının da hazır olduğunu belirten Başkan Koçhan, proje hakkında şu bilgileri verdi:
"Yatırımcı aracılığıyla burayı hobbit evlerine, macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmamız var. 3,5-4 yıl önce bu girişimi yaptığımızda kaymakamlık üzerinden hazinenin itirazı neticesinde olumsuz sonuçlanmıştı. Maçka’da Sümela Manastırı ve macera parkımızın yanında ayrı bir destinasyon olarak kazandırılabilir"
Bu projenin Türkiye'de eski bir NATO üssü için uygulanacak ilk çalışma olacağını vurgulayan Başkan Koçhan, "Buradaki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz. Buranın en önemli özelliği yukardan gözükmeyen hangarlar. Üstlerine belki bir korku tüneli yapabiliriz. Askeri yatakhane ve yemekhanenin olduğu bölümlere de paintball düşünüyoruz” diye konuştu.