Yerli ve yabancı turistlerin rotası Zerzevan

Salgının sona ermesi ile Zerzevan Kalesi'ne ziyaret sayısının 1 milyon kişiyi aşacağını belirten Coşkun, şunları söyledi:

"Hem yurt içinden hem de yurt dışından 1 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Birçok tur programında Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı bulunuyor. Bölgede sadece Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı'na yönelik turlar da yapılmaya başladı. Şu an dünyanın aslında en önemli destinasyonlarından birisi haline geldi. Bunun sebebi de dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi olması"