Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi

Çiçek "Pandemiden sonra inşallah daha çok ziyaretçi ağırlarız. Burası dünyanın en büyük açık hava atölyesi. Gelen ziyaretçilerimiz buranın görmeye değer olduğunu söylüyor. 10 yıl önce müzemizi gelip gezmiş biri bile tekrar görmeye geliyor” diye konuştu.