Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi

İHA 02.10.2021 - 10:07
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava müzesi, 2021'de pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı.
Dünyanın en büyük Açık Hava Müzesi olan Yesemek yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Yesemek Açık Hava Müze görevlisi Ali Çiçek, “Bu sene ziyaretçilerimiz oldukça fazlaydı. Şu an ayda bin 500 ziyaretçimiz oluyor. Pandemiye rağmen 2021'de ortalama 15 bine yakın ziyaretçimiz vardı" dedi.
Çiçek "Pandemiden sonra inşallah daha çok ziyaretçi ağırlarız. Burası dünyanın en büyük açık hava atölyesi. Gelen ziyaretçilerimiz buranın görmeye değer olduğunu söylüyor. 10 yıl önce müzemizi gelip gezmiş biri bile tekrar görmeye geliyor” diye konuştu.