Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, pandemiye rağmen bu sene 15 bin ziyaretçi ağırladı.

İHA 02.10.2021 - 10:07

Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 1

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava müzesi, 2021'de pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı.

Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 2

Dünyanın en büyük Açık Hava Müzesi olan Yesemek yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 3

HİTİT DÖNEMİNE AİT HEYKELLER SERGİLENİYOR

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilen Yesemek’te, milattan önce 800 ile 900’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hitit Dönemine ait 520 adet heykel sergileniyor.
Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 4

PANDEMİYE RAĞMEN 15 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ

Yesemek Açık Hava Müzesi'ni pandemiye rağmen bu sene 13-15 bine yakın turist ziyaret etti.
Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 5

Yesemek Açık Hava Müze görevlisi Ali Çiçek, “Bu sene ziyaretçilerimiz oldukça fazlaydı. Şu an ayda bin 500 ziyaretçimiz oluyor. Pandemiye rağmen 2021'de ortalama 15 bine yakın ziyaretçimiz vardı" dedi. 

Yesemek Açık Hava Müzesi’ne pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi - 6

Çiçek "Pandemiden sonra inşallah daha çok ziyaretçi ağırlarız. Burası dünyanın en büyük açık hava atölyesi. Gelen ziyaretçilerimiz buranın görmeye değer olduğunu söylüyor. 10 yıl önce müzemizi gelip gezmiş biri bile tekrar görmeye geliyor” diye konuştu.

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