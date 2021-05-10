Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni

Şırnak'ın Uludere ilçesine Bağlı Hilal beldesinde bulunan Kırmızı Yayla yolları ulaşıma açıldı. Yeşilin ve beyazın buluştuğu yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA 10.05.2021 - 12:32

Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 1
Uludere'de yayla yollarının açılmasıyla bahar mevsiminde pancarların toprak yüzüne çıkmasıyla belde gençleri ve bölge fotoğrafçıları yaylaya çıktı.
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 2
Yaylaya çıkan gençler gece yaylada konaklayıp gündüz vakti pancar topluyorlar. Fotoğrafçıların da çıktığı yaylada kartpostalları andıran görüntüler çektiler.
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 3
Hem fotoğraf çeken hem pancar toplayan Abdullah Babat, "Yaylalarımıza yolların gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bu sene yaylaya ilk gidişimiz. Yüksek dağlar ve gün batımı çok güzel manzaralar oluşturuyor. İki üç defa daha gidip günlerce orada kalmayı düşünüyoruz" dedi.
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 4
İşte yeşil ve beyazın buluştuğu yayladan kartpostallık görüntüler...
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 5
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 6
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 7
Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni - 8

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