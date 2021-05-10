Yeşil ve beyazın buluştuğu Şırnak yaylalarında bahar şöleni

Hem fotoğraf çeken hem pancar toplayan Abdullah Babat, "Yaylalarımıza yolların gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bu sene yaylaya ilk gidişimiz. Yüksek dağlar ve gün batımı çok güzel manzaralar oluşturuyor. İki üç defa daha gidip günlerce orada kalmayı düşünüyoruz" dedi.