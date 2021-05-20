Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Bursa Karacabey Longozu

Özkan, doğal güzellikleri ve değerleri tanıtmaya çalışırken, diğer yandan bunların sürdürülebilir şekilde korunması ve gelecek yıllara aktarılması için de çabaladıklarını anlattı.

Bölge halkı ve ilgili kuruluşlar ile yaptıkları çalışmalarla, bu alanlarda insanların huzurlu bir şekilde doğaya zarar vermeden vakit geçirebildiğini vurgulayan Özkan, "Longoz, bitki türlerinden yaban hayvanı çeşitliliğine kadar pek çok alanda ülkemiz için laboratuvar gibi. Öyle ki 300'e yakın farklı kuş türü, endemik bitki türleri ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapmasıyla, keşfetmeye değer, nadide doğal güzelliklerimizden" diye konuştu.