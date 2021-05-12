Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel

"DOĞA KENDİSİNİ İNANILMAZ YENİLEMİŞ"

Yedigöller’de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, “Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller'i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller’de bulabilirsiniz” dedi.