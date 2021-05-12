Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel

Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

İHA 12.05.2021 - 12:00

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 1

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 2

Corona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı baharı sessiz karşılayan ve doğanın kendisini yenilediği Yedigöller’de yalnızca kuş ve sus sesleri yankılanıyor. 

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 3

Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller’de, Mayıs ayı itibariyle ağaçlar yeniden yeşillendi. 

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 4

İçerisinde bulunan ağaçların yeşilin bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarttı.

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 5

"DOĞA KENDİSİNİ İNANILMAZ YENİLEMİŞ"

Yedigöller’de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, “Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller'i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller’de bulabilirsiniz” dedi.

Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 6
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 7
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 8
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 9
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 10
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 11
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 12
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 13
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 14
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 15
Yeşilin her tonu Yedigöller'de güzel - 16

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