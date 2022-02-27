Yeşille beyazı buluşturan Eğriçimen Yaylası doğaseverlerin gözdesi

"BURADA ÇALIŞMA HAYATIMIN YORGUNLUĞUNU ATTIM"

Eğriçimen Yaylası'nda bulunan göletlerin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğunu, bunun da yaylaya ayrı güzellik kattığını söyleyen Fırat şunları söyledi:

"Eğriçimen Yaylası harika bir yer, burada 25 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu attım. Bu tabiat güzelliği görülmeli. Burası Karadeniz yaylaları gibi. İklim olarak da benzer. Sularımız soğuk, yazın ayrı bir güzelliği var, çok kalabalık olur. Yeşilliğimiz, sularımız bol, havası güzel. İnsan sabah dinlenmiş uyanıyor."