Yeşille beyazı buluşturan Eğriçimen Yaylası doğaseverlerin gözdesi

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 13:59
Sivas’ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan yayla, çam ağaçlarının yeşil tonları ve karın birleşmesiyle sunduğu doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evinin de bulunduğu, sıcak yaz aylarında sunduğu serinlik ve doğal güzellikle çok sayıda kişinin yaşadığı Eğriçimen Yaylası, kışın günübirlik ziyaret ediliyor.
Her mevsimin farklı güzellikler sunduğu yayla, hafta sonları kar üzerinde mangal yakan, kızak kayanların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Yaz döneminde yaylada yaşayan Murat Fırat, Eğriçimen Yaylası'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.
Kış döneminde fırsat buldukça yaylayı ziyaret ettiğini belirten Fırat, "Buranın kışın ayrı bir güzelliği var ve şu anda 1 metreye yakın kar var. Vatandaşlarımızın gelmesi için belediyemiz yollarımızı devamlı açık tutuluyor" dedi.
Fırat, yaylanın yorgunluk atmak için alternatif bir yer olduğunu söyleyerek, "25 yıla yakın Antalya'da kaldım ama burada yaşamak gerçekten çok güzel. Çocukluğum buralarda geçti ve her fırsatta buradayım" diye konuştu.
Eğriçimen Yaylası'nda bulunan göletlerin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğunu, bunun da yaylaya ayrı güzellik kattığını söyleyen Fırat şunları söyledi:
"Eğriçimen Yaylası harika bir yer, burada 25 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu attım. Bu tabiat güzelliği görülmeli. Burası Karadeniz yaylaları gibi. İklim olarak da benzer. Sularımız soğuk, yazın ayrı bir güzelliği var, çok kalabalık olur. Yeşilliğimiz, sularımız bol, havası güzel. İnsan sabah dinlenmiş uyanıyor."
Fırat, insanların yaz aylarında mantar ve böğürtlen başta olmak üzere doğanın birçok nimetinden faydalandığını da belirtti.
İşte Eğriçimen Yaylası'ndan görüntüler...