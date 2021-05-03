Yılda sadece bir kez açıyor: Manisa lalesini koparmanın cezası 80 bin 460 lira

"VATANDAŞLARIMIZ ÇOK DUYARLI OLMALI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise şunları söyledi:

"1517 metre rakımdaki milli parkımız Spil, İzmir gibi bir metropole çok yakın bir mesafede. Milli parkımız yılkı atları ve 120 tür endemik bitki çeşidiyle çok zengin bir yer. Milli parkımızda Manisa lalemizi de görmek mümkün. Laleler geçmişten bu yana Osmanlı İmparatorluğu ve Türklüğün bir simgesi olmuştur. Ülkemizde 14 lale türü mevcuttur, Manisa lalesi bu türlerin en önemlisidir.

Nesli tehlike altında olan bir tür olduğu için de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz, 2015 Tür Eylem Planı yaparak, endemik bitki türümüzün kontrolünü ve korunmasını sağladık. Özellikle vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü 2021 yılı cezası 80 bin 460 liradır. Bu çok yüksek bir rakamdır, vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmamaları için doğayı korumalarını öneriyoruz. Bunlar soğanlı bitkilerimiz hem lalelerimizi hem kardelenlerimizi topladıkları ve kopardıkları zaman cezai işlem ile karşı karşıya kalıyorlar. Biz bu bölgeleri sık sık kontrol ediyoruz"