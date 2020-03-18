Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen yerlerinden olan Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, mart ayındaki kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, karın ardından coşan derelerin ve kuşların yankılanan sesleri ile insana ayrı bir huzur veriyor.

Anadolu Ajansı 18.03.2020 - 16:59

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