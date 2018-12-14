Yılın en ışıltılı zamanı: Noel Pazarları

1 Bir yılı daha geride bırakıp yepyeni bir yıla yepyeni heyecanlarla adım atmamıza az bir süre kaldı. Sokaklar, evler, mağazalar süslenmeye başladı. Avrupa kentlerinin eski şehir meydanlarında kurulan Noel Pazarları ise cıvıl cıvıl kalabalıklarla dolmaya başladı. Küçük ahşap kulübelerinden sıcak çikolata kokuları yükselen, geleneksel dekorasyonlarla süslü, eğlenceli Noel Pazarları’ndan en güzel altı tanesini birlikte ziyaret etmeye ne dersiniz?

2 1- BRÜKSEL (BELÇİKA) Brüksel’in merkezindeki Grand Place meydanına kurulan pazarda, dünyanın dört bir yanından gelen zanaatkarların sattığı birbirinden renkli el işi objeleri ve yılbaşı süslerini bulabilirsiniz.

3 Ayrıca her yıl seçilen misafir şehir Brüksel’e kendi geleneklerini taşıyor, bu yılın konuğu ise Finlandiya’nın Kainuu bölgesi. Buz pisti, ışık ve ses şovları, dev çam ağacı ile konserler Brüksel sokaklarını kışın bile ısıtırken Belçika waffle’ları, midyeler ve elbette Belçika denince akla ilk gelen çikolata ve biralar da pazarın lezzetleri arasında yer alıyor.

4 2- KOPENHAG (DANIMARKA) Kopenhag’ın tarihi eğlence parkı Tivoli Bahçeleri zaten yıl boyu rengarenk bir yer ancak Kasım ortasından itibaren asılan, Tiffany’nin baş tasarımcısının bir sanat eseri misali tasarladığı neredeyse 7 kilometre uzunluğundaki ışık zincirleriyle iyice masalsı bir hale bürünüyor.

5 Şehrin en ünlü turistik merkezi olan Nyhavn Kanalı’nın etrafında ise el işi ürünlerin satıldığı standlar kuruluyor. Danimarka’ya özel reçelli donut’lar ve sıcak şarap ise satılan lezzetler arasında. Eğer yılbaşı döneminde Danimarka’daysanız sivri şapkalı minik elf figürlerini de her yerde göreceksiniz.

6 3- DRESDEN (ALMANYA) Almanya’nın hemen her şehrinin Noel Pazarı büyüleyici, ancak içlerinden en ünlüsü Dresden’inki. Bunun sebebiyse Saksonya’nın en ünlü zanaatkarlarının burada toplanması ve kendi yörelerinin el işi ürünlerini sergilemesi.

7 Tabii bir de her yıl yapılan dört tonluk meyveli kek geleneği de burayı diğer Noel Pazarları’na göre daha çekici kılıyor. 1434’ten beri kurulan bu pazarda 200’den fazla pırıltılı stand ve 15 metrelik ‘Noel Piramidi’ de yerini alıyor.

8 4- PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) Prag’daki Noel Pazarları’ndan en güzel ikisi Eski Şehir Meydanı’ndaki ile Wenceslas Meydanı’ndaki pazarlar. Eski Şehir Meydanı’nın Orta Çağ filmi atmosferi dev bir çam ağacı ile renkleniyor.

9 Standlarda Çek kuklaları, Bohemya kristalleri, el yapımı takılar ve tahtadan oyuncakların yanı sıra, üzümlü bir çörek ve romlu kurabiyeleri de bulacaksınız. Tatlı sıcak şarap ve sazan balığı da Prag’a özgü diğer lezzetler arasında.

10 5- SALZBURG (AVUSTURYA) Salzburg’un Noel Pazarı ya da Christkindlmarkt’ın geçmişi, 15. yüzyılda yaşlı kadınların katedralin önünde el işi objeler satmasına dayanıyor. Avrupa’nın en eskilerinden biri olan bu pazarın ışıl ışıl standlarının arkasındaki tepede yer alan Orta Çağ’dan kalma kale ise bu manzarayı adeta kartpostala dönüştürüyor.

11 Tüylü terlikler, yünlü kabanlar ve kalaylı hediyelik eşyalar satan standlarda ayrıca kestane, zencefilli çörek ve sosisin tadına bakmanız da öneriliyor.

12 6- STRAZBURG (FRANSA) Fransa Almanya sınırında, Alzas bölgesinde bulunan Strazburg, Fransa’nın en eski ve en iyi Noel Pazarı’na ev sahipliği yapıyor. Neredeyse 450 yıldır kurulan pazarda Noel şarkıları söyleyen korolar, buz pateni yapabileceğiniz bir pist ve bot şeklindeki fincanlarda servis edilen sıcak şarap bulunuyor. Pretzel ile bacon ve soğanlı bir çeşit pizza olan Flammekeuche da pazarda tadabileceğiniz yere lezzetler arasında.