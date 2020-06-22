Yıllarca tespit edilememişti! 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu

LİKYA TOPRAKLARININ KUZEY KISMINI İŞGAL ETMİŞLER

İÖ 3. yüzyılda Büyük Termessos'tan Muğla'daki Oinoanda Antik Kenti'ne gelen kolonistlerin zamanla Masa Dağı'nı da kullanmaya başladığını, Tlos Antik Kenti'nin de arazilerini dolayısıyla Likya topraklarının kuzey kısmını işgal ettiğini belirten Prof. Dr. Onur, şunları kaydetti:

"Böylelikle dağı sahiplenerek serbestçe kullanmışlar. Her ne kadar günümüzde kullanım derecesi oldukça düşmüş de olsa, dağın üzerindeki yaylalar, otlak alanları ve eteklerindeki orman potansiyeli dikkate değer. Bu tip ekonomik yönler dışında, dağın ayrıca hem Tlos'un dolayısıyla hem de Likya'nın kuzey sınırını teşkil etmesi açısından stratejik önemi de bulunmaktadır. Bu dağ ayrıca İÖ 46 tarihinde Julius Caesar ile Likya arasında yapılan müttefiklik anlaşmasında da Likya'nın kuzey sınırı içerisinde gösterilmektedir. Eğer koşullar elverirse, bu dağ ile ilgili çalışmalarımızı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Ertürk ile birlikte devam ettireceğiz"