Yolda bulduğu kediyle dünya turu yaptı

1 İskoçya'nın Dunbar şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Dean Nicholson, kaynakçı olarak çalıştığı dokuzdan beşe işinden yoruldu ve yaşam tarzını değiştirip dünyayı bir bisiklet koltuğundan görmek istedi. Eylül 2018'de macera başladı.

2 Nicholson, 8 farklı ülkeyi bisikletle gezdikten sonra rotada sıradaki ülke Bosnak Hersek'e geçti. Burada aklının ucuna bile gelmeyecek bir olayla karşılaştı.

3 Bisikletiyle yüksek sarp bir tepeye tırmanırken umutsuz bir miyav sesi duydu. Açlıktan ölmek üzere olan yavru kediyi besledikten sonra onu tekrar sokağa bırakmaya kıyamadı. Kedi güçlenene kadar onu bisikletinin ön sepetinde taşımaya karar verdi.

4 Nicholson, yalnız başlayan yolculuğuna dahil olan kediye "Nala" adını verdi. Aradan 4 hafta geçti ve bisikletli gezgin Nala'ya çok alıştığını fark etti ve onu sahiplenmeye karar verdi. Dünya turuna Nala'yla devam edecekti.

5 Dünyayı bir kediyle dolaşmaya karar veren Nicholson, bisikletine ek bir ekipman daha ekleyerek Nala'ya özel bir yer yaptı. Hatta birlikte gezebilmeleri için sevimli kediye pasaport dahi çıkarttı.

6 Sadece yardım etmek için yanına aldığı kediyle herkesin kalbini ısıtan bir bağ kuran gezgin, kedisi Nala'yla olan eşsiz ilişkisini şöyle anlatıyor:

7 "Nala'ya aşık oldum ve zaman geçtikçe onun konforunu kendimden daha çok düşünmeye başladım. Birlikte çadırda, aynı uyku tulumunda uyuyoruz. Diğer hayvanlar ona zarar vermesini engellemek için çadırın çevresine korkuluklar bile yapıyorum"

8 Yolda görenlerin otomobillerinden inip Nala'yı sevmeye geldiğini anlatan Nicholson yolda zaman zaman zorluklar yaşadıklarını da belirtti:

9 "Bir gün bisiklet sürerken çok şiddetli bir fırtınaya yakalandım, Nala'yla sırılsıklam olduk. Bu olaydan birkaç gün sonra da Nala göğüs enfeksiyonuna yakalandı. O tam iyileşmeden yola çıkamazdım bu nedenle yolculuğa ara verip sadece Nala için 3 hafta bir hostelde kaldık. Ama tüm zorluklara rağmen bir kediyle yol arkadaşı olmak harika"

10 Nala ile Yunanistan, Arnavutluk ve Karadağ’ı gezen Nicholson, maceralarını Instagram'da @1bike1world hesabında paylaşıyor.

11 Kısa sürede 308 bin takipçiye ulaşan Nicholson ve Nala, dünya turuna devam ediyor.

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