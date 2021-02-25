Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlar karla kaplı ormanda atlı safari yaptı

DHA 25.02.2021 - 10:34
Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Okuyucu, amaçlarının geleneksel sporları gençlere ve çocuklara tanıtmak olduğunu söyledi.
Okuyucu, "Geleneklerimizi ve kültürümüzü elimizden geldiğince yaşatabilmek istiyoruz. Kış aylarında ise geleneksel kültürümüzü yansıtan Erzurum manzarasının tadını çıkarmak istiyoruz. Biraz soğuk olsa da bu güzellik ve aldığımız haz onu bastırıyor. Güzel memleketimizin böylesine güzel tabiatında atlarımızla birlikte eğleniyor, safariler yapıyoruz. Bizimle birlikte olmak isteyenler, belli bir eğitim aldıktan ve güven sağladıktan sonra kulübümüze üye olabilirler" diye konuştu.