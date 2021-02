Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlar karla kaplı ormanda atlı safari yaptı

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün kadın okçuları, bu kez ok atmayıp, kar keyfi yaptı. Atlarını hazırlayıp, ahırdan çıkaran kadın okçular, giydikleri özel kıyafetleriyle at binerek, kulübün önündeki karla kaplı ormanlık alana gitti.

Kulübe geldiğinde geçmişi yaşadığını söyleyen üniversite öğrencisi Selenay Atasever (20) ise "Buraya geldiğimiz zaman geçmişimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. At biniyoruz ve ruhsal anlamda bu bize çok iyi geliyor. At, tarihimizde atalarımızın saygı duyduğu hayvanlardır. Biz de mutlulukla biniyoruz. Atlı okçuluk yapıyoruz. At üstünde ok atıyoruz. Ruhsal anlamda da iyi geliyor. Ortamımız safari yapmaya da uygun. Ağaçlıkların içinde atla geziyoruz. Doğayla iç içe çok güzel duygular yaşıyoruz. Sevdiğimiz hayvanların bizi anladığına inanıyorum" diye konuştu