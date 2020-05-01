Yörüklerin Mada Adası'na zorlu göç yolculuğu

Anadolu Ajansı 01.05.2020 - 15:02
Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.
GÖLÜN ORTASINDAKİ ADADA CORONA VİRÜSTEN İZOLE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORLAR
Gölden sürüsünü geçiren Murat Karasu ise her yıl bu zorlu yolculuğu tekrarladıklarını ifade etti.
Anamas Dağı'nın eteklerindeki Sinder Yaylası'nda konaklayacaklarını belirten Karasu, şunları kaydetti: