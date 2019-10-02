Yunan gazeteciler 'Türk baklavası' dedi

Thalia Tsichlakis ise baklava yapımı sırasında herkesin işini çok iyi yaptığını bildirerek, “Gaziantep baklavası tattığım en güzel tatlı. Herkesin tarifleri olabilir ama esas olanın tarif değil, farkı küçük detaylar. Herkes her hareketi çok iyi biliyor. Her şey olağanüstü. Favorim midye ve kare baklava. Bugüne kadar baklava yapımına katılmıştım, baklava yapmıştım. Burayı gördükten sonra ’evet’ diyemem. Burayı görmeseydim ’evet yaptım’ derdim. Benim yaptığımla buradaki baklavalar aynı değil, tarifi benzerlik gösterebilir ama bazı şeyler farklılık gösterir. Sırları bilsen bile, sadece bir fikrin olur ama asla yapmasını beceremezsin. Daha önce İstanbul’da baklava yemiştim ama buranın gerçekten farklı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.