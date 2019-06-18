Yunanistan'da gökyüzünde asılı mistik bir şehir: Meteora
Kayaların zirvelerine kondurulmuş yüzlerce yıllık manastırlar, doğanın tarihi nasıl şekillendirdiğinin mistik hikayesini anlatıyor. Brandlifemag.com editörlerinin gözünden mistik Meteora...
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Komşumuz Yunanistan genellikle deniz tatillerini çağrıştırsa da aslında keşfedilecek başka doğa harikalarına da ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Meteora da bunlardan biri.
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Meteora, Selanik’ten üç, Atina’dan ise beş saatlik bir mesadefede, Kalabaka adlı kasabanın yanı başında bulunuyor. Kelime anlamı ‘Havada asılı’ olan Meteora, gökyüzüne doğru dimdik yükselen devasa kayaların zirvesine inşa edilmiş manastırlarıyla insanı ilk bakışta büyülüyor. Ulaşması bile imkansız görünen bu kayaların zirvesine bu manastırların 14. yüzyılda ne şartlarda inşa edildiğini hayal etmeye çalıştığınızda ise Meteora’nın nefes kesiciliği daha da artıyor.
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Meteora’nın doğal kumtaşı tepeleri, 9. yüzyıl dolaylarında henüz manastırlar inşa edilmeden önce de, inzivaya çekilmek ve dış dünyadan koparak Tanrı’ya daha yakın olmak isteyen keşişler tarafından kullanılıyordu. Ardından 14. yüzyılda keşişler bu kaya sütunlarının zirvelerine 20’den fazla manastır inşa etti; böylece hem işgal ve saldırılardan korunmuş hem de burada bir yaşam alanı oluşturmuş oldular. Manastırlara ulaşan basamakların bile bulunmadığı bu dönemde kullandıktan sonra geri çektikleri ip ya da merdivenlerle ulaşan keşişler, bazı manastırların içlerini de göz kamaştıran freskolarla süslediler.
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Bugün 24 manastırdan altısı hala aktif ve turistlere açık olmalarına rağmen içinde keşişler yaşamayı sürdürüyor. Bu da Meteora’yı ziyaret edenlerin bu izole yaşamdan birebir kesitler deneyimlemesini sağlıyor.
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Meteora’nın neredeyse imkansız bir konuma inşa edilen manastırlarının güçlü manevi anlamı, doğasının sunduğu eşsiz manzaralarıyla bütünleştiğinde daha da güçleniyor. Burası hem tarih meraklıları hem de trekking, kaya tırmanışı gibi doğa sporları yapanlar için ideal bir kaçış yeri.
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6Üstelik bu kadar da yakınımızda bulunan mistik Meteora’yı tatil planlarınızın içine mutlaka dahil etmenizi öneriyoruz!