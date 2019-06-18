Yunanistan'da gökyüzünde asılı mistik bir şehir: Meteora

Meteora’nın doğal kumtaşı tepeleri, 9. yüzyıl dolaylarında henüz manastırlar inşa edilmeden önce de, inzivaya çekilmek ve dış dünyadan koparak Tanrı’ya daha yakın olmak isteyen keşişler tarafından kullanılıyordu. Ardından 14. yüzyılda keşişler bu kaya sütunlarının zirvelerine 20’den fazla manastır inşa etti; böylece hem işgal ve saldırılardan korunmuş hem de burada bir yaşam alanı oluşturmuş oldular. Manastırlara ulaşan basamakların bile bulunmadığı bu dönemde kullandıktan sonra geri çektikleri ip ya da merdivenlerle ulaşan keşişler, bazı manastırların içlerini de göz kamaştıran freskolarla süslediler.