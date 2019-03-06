Yunanistan'ın masalsı şehri: Meteora
Anadolu Ajansı
Kayalıkların zirvesine inşa edilen çok sayıda manastırın yer aldığı Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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1Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kentinde, milyonlarca yıl önce yoğun su hareketleri, ısı değişiklikleri ve depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yüksekliği bulan düz şekilli sarp kayalıklar üzerine inşa edilen irili ufaklı 20'den fazla manastırdan günümüze 2'si rahibelere ait olmak üzere 6 manastır ulaşabilmiş durumda.
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2Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Meteora, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.
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3İşte Yunanistan'ın masal şehri Meteora'dan kareler...
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