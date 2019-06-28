Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı

Parkın Genel Müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası Türkiye'nin ilk Deniz kızı Akvatoryumu. Deniz kızı Akvatoryumu dediğimiz zaman aslında oditoryum kelimesinden bozarak su ögeli tiyatral alan anlaşılıyor. Deniz kızı konsepti dünyada yeni bir trend. Bu trend ABD, Avusturalya ve Çin'de şu anda uygulanıyor. Biz hikayeyi birleştirerek, tiyatral bir tematikle, oyunculukla bütünleştirerek, gerçek bir deniz kızı hissi yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Müşterilerin bu organizasyona gün geçtikçe ilgisinin arttığını anlatan İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası daha önce bir yunus merkeziydi. Yunus merkezimizi lağvettik. Hayvan haklarında farkındalık oluşturmak için. 2013 yılında tesisimizi kurduk. 2013'te bir su parkının yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu, söyleniyordu. Biz 5 yıldır bu organizasyon için çalışıyorduk. Bu fikir için çalışıyorduk. Bu sene bunu devreye soktuk. Yunus merkezimizi geçen sene itibarıyla lağvettik. Şu andaki ilgi ve etkiden gayet memnunuz" diye konuştu.

6 "ÇOK EĞLENCELİ VE ETKİLEYİCİ BİR ŞOVDU"

Şovu ailesiyle izlemeye gelen Ada Cemre Memiş, çok beğendiğini ve deniz kızlarını çok sevdiğini belirtti. Ada Cemre'nin babası Mustafa Kemal Memiş, "Antalya'da yaşıyoruz. Kızımız Ada Cemre deniz kızlarını çok seviyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'de ilk defa yapılan bu şovu ziyaret ettik. Çok eğlenceli ve etkileyici bir şovdu. Yani bir masalın çocuklar için gerçekleştirilmesi gibi. Daha yaygın bir şekilde yapılması faydalı olur" diye konuştu.