Yurtdışında gidilebilecek kayak merkezleri (En ekonomik 10 kayak merkezi)

Vize alarak gidebileceğimiz ancak nispeten ekonomik pek çok kayak merkezi seçeneği mevcut. Biz en iyileri listeleyelim, siz ise seçiminizi yapın. Unutmayın ki, Alplerdeki ünlü kayak merkezlerine göre çok daha ucuz olmakla birlikte neredeyse aynı deneyimi yaşayacağınız ve hatta pek çok konuda çok daha iyi imkânlar ile karşılaşacağınız paket turları da tercih edebiliyorsunuz.
Bulgaristan hem ekonomik, hem ulaşımı kolay, hem de harika kayak merkezi alternatifleri sunan bir ülke… Komşuda kış tatili yapmak, bazı durumlarda neredeyse Türkiye’deki kayak merkezlerinden çok daha uygun fiyatlara olabiliyor.
Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezi olan Bansko ile başlayacak olursak, bu zirve Glazane nehri yanında konumlanmıştır. Balkanların hem en eğlenceli, hem de en güvenli pistlerini burada görebilirsiniz. Ayrıca en benzersiz doğa manzaralarını da yine burada göreceksiniz. 2 gece konaklamalı turlardan çok daha geniş kapsamlı pek çok tur paketi ile karşılaşabilirsiniz. Hatta sadece ulaşım hizmetlerinin sağlandığı alternatiflere de ulaşabilirsiniz.
Bansko’dan sonra Rila dağının kuzey yamacında konumlanmış Borovets kayak merkezi akla gelir. Yine benzersiz bir kayak tatili anlamına gelecek bu noktada, hem eğlenecek, hem kayak yapacak, hem de tatilin tadını çıkarabileceksiniz. Üstelik bir yurtiçi kayak tatili ile hemen hemen aynı bütçeyi kullanarak…
Rodop dağlarının ortasında yer alan Pamporovo ise Bulgaristan'ın Türkiye'ye en yakın kayak merkezidir. Bununla birlikte masalsı doğal güzelliği ile hafızalarda yer edinir. Bulgaristan'daki bir çok kayak merkezine Türkiye'den konaklamalı tur paketleri veya sadece ulaşım paketleriyle kolayca gidebilirsiniz.
Vize ile gidilebilecek yurtdışı ekonomik kayak turlarından bir diğeri ise Fransa'nın Les 3 Vallees adı verilen bölgesinde kurulmuş kayak merkezidir. Adından da anlaşılabileceği üzere burada 3 vadiden (Val Thorens, Meribel, Courchevel) söz ediyoruz ve birbirine tek geçiş ile bağlanan vadiler, harika bir kış tatili deneyimi sunar.
150 km uzunluğundaki pistleri, güzel konaklama alternatifleri ve sevimli köyleri ile bu bölge Alp kayak deneyimi yaşamak isteyenler için ekonomik bir alternatif olabilir. Bu merkez, Meribel Village, Meribel Centre ve Meribel Mottaret adı verilen köylerden oluştuğu için bir kayak turunun yanı sıra turistik bir geziyi de mümkün kılıyor.
Bir ortaçağ kasabası olan Kitzbühel, Avusturya’nın en iyi kayak merkezi olarak niteleniyor. 2015 yılında verilen dünya ödüllerinde de en iyi kayak merkezi ödülüne layık görülmüştür.
Hahnenkamm ve Kitzbühler dağlarının ortasında konumlanmış olan tesis, son teknoloji ile donatılmış olması sebebi ile ilgi odağı oluyor. Bölgede kayak deneyimi oldukça özel olacaktır ve 168 km’lik pist uzunluğu da oldukça iyi görünüyor.
Vize almakla uğraşmak istemeyen, hem daha ekonomik olsun hem de beni çok uğraştırmasın diyenler için yurtdışı vizesiz kayak turları oldukça caziptir. Genellikle konaklamalı tur paketlerine dahil olarak gidilen bu kayak merkezlerinde unutulmaz bir kayak tatili yapabilir, kayak, snowboard ve benzeri kış sporlarını deneyebilir ve bütçenizi zorlamadan tatilinizi tamamlayabilirsiniz. İlk lokasyonumuz ile başlayalım…
Bosna Hersek, yurtdışı ekonomik kayak turu denildiğinde ilk akla gelen alternatiflerden biri oluyor. Vizesiz yurtdışı kayak turları kapsamında değerlendirdiğimiz Jahorina ve Igman tesisleri, oldukça cezbedici özelliklere sahip.
Jahorina, 20 km uzunluğunda pisti, nitelikli konaklama noktaları ve kent merkezine olan 20 dakikalık uzaklığı ile iyi bir seçenek. Bununla birlikte Igman kayak merkezi de, yine merkeze yakın ve cazip özelliklere sahip bir alternatif olacaktır.
Gürcistan, vizesiz seyahat edebildiğimiz ülkelerden biri… Bununla birlikte kış turizmi denildiğinde de harika özelliklere sahip. Guduari, Gürcistan’ın en çok ilgi gören kayak merkezlerinden biridir. Türkiye’den de son yıllarda çokça ziyaretçi alıyor. Düzenlenen yurtdışı kayak turlarına dâhil olan katılımcılar, Guduari’de keyifli bir kayak tatili gerçekleştirebiliyor.
Guduari'de kayak tutkunları, her seviyeye uygun pistin bulunduğunu görecekler. Bunun yanı sıra Borjoni’nin de cazip bir kayak merkezi olduğunu unutmamak gerek. Yine çeşitli kayak pistleri ile katılımcıların ilgisini çekiyor. Çeşitli uçak firmaları aracılığı ile bu noktalara kolayca ulaşılabiliyor veya alınan paket turlar ile keyifli bir tatil gerçekleştirilebilirsiniz.
Türkiye’den yurtdışına gerçekleştirilen seyahatlere baktığımızda, yaz ya da kış tatili fark etmeksizin son yıllarda en çok tercih edilen ülkenin Ukrayna olduğunu görüyoruz. Vizesiz bir seyahat alternatifi olmanın yanı sıra kaliteli kayak merkezlerine sahip olması bu ülkeyi bizim için kıymetli kılıyor.
Ukrayna’nın en ünlü kayak merkezi Bukovel, 61 adet piste sahip olmakla birlikte Avrupa standartlarını da taşıyor. Uzunluğu 600 metre ile 4 km arasında değişiklik gösteren her bir pist, oldukça iyi birer deneyim sunuyor. Ukrayna’da yapacağınız planlarda vize prosedürlerini düşünmenize gerek kalmadan, ekonomik bir tatil gerçekleştirebilirsiniz.
Kolaşin Kayak Merkezi, yurtdışı kayak tatili denildiğinde dikkat çekici bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Burada bulunan kaliteli ve güvenli pistler ile çeşitli konaklama alternatifleri, sizi memnun edecek ve tüm bunların yanı sıra ekonomik bir tatil vadetmesi ile de gönlünüzü çalacaktır.
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