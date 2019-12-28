Yurtdışında gidilebilecek kayak merkezleri (En ekonomik 10 kayak merkezi)

BANSKO

Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezi olan Bansko ile başlayacak olursak, bu zirve Glazane nehri yanında konumlanmıştır. Balkanların hem en eğlenceli, hem de en güvenli pistlerini burada görebilirsiniz. Ayrıca en benzersiz doğa manzaralarını da yine burada göreceksiniz. 2 gece konaklamalı turlardan çok daha geniş kapsamlı pek çok tur paketi ile karşılaşabilirsiniz. Hatta sadece ulaşım hizmetlerinin sağlandığı alternatiflere de ulaşabilirsiniz.