Yurttan manzaralar: Kar erken geldi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye'den ilk kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Yüksek kesimlerde bulunan Erciyes, Uludağ, Kartalkaya kayak merkezlerinin yanı sıra yurdun birçok bölgesinde kar yağışı görüldü.

Anadolu Ajansı - DHA 24.09.2021 - 11:23

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 1

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı.

Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 2

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te pistler beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede ayrıca sis de etkili oldu.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 3
Erciyes Hacılar Kapı'da bulunan bir işletme, sezonun ilk kardan adamını da yaptı. Kardan adama bere, gözlük, maske ve eldiven takıldı.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 4
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 5
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 6
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 7
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 8

KARTALKAYA'YA SEZONUN İLK KARI DÜŞTÜ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAYAK MERKEZLERİ

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 9

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 10

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 11
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 12
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 13
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 14

ULUDAĞ'DA DA BAŞLADI

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 15

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 16
Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 17
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 18
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 19
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 20
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 21
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 22
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 23
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 24
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 25
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 26
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 27
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 28
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 29

ERZİNCAN VE ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Erzincan ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağları'nda saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu.

Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 30

2 bin 600 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgede şantiyedekiler ile çobanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

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Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 32
Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine de kar yağdı.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 33
Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 34
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 35

DOĞU KARADENİZ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 36
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 37
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 38
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 39
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 40
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 41
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 42
Yurttan manzaralar: Kar erken geldi - 43

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