Yüzlerce insanın mayo ve bikini ile kayak yaptığı dağ festivali: Boogel Woogel Festivali
ntv.com.tr
Rusya'nın Soçi kentinde her sene düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinde bu sene 870 kişi, soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.
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Kayakseverler bu yıl da 2014'de Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Soçi'deki Boogel Woogel dağ festivalinde bir araya geldi.
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Yaklaşık 870 kişi karlı havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi.
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Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, renkli anlar yaşandı.
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Festival kapsamında kayak atlayışı, dans yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.
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Fotoğraf kaynak:
instagram.com/boogelwoogel
http://fb.com/boogelwoogel