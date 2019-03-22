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Yüzlerce insanın mayo ve bikini ile kayak yaptığı dağ festivali: Boogel Woogel Festivali

ntv.com.tr

Rusya'nın Soçi kentinde her sene düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinde bu sene 870 kişi, soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.

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    Kayakseverler bu yıl da 2014'de Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Soçi'deki Boogel Woogel dağ festivalinde bir araya geldi.

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    Yaklaşık 870 kişi karlı havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi.

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    Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, renkli anlar yaşandı.

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    Festival kapsamında kayak atlayışı, dans yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.

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    Fotoğraf kaynak: 

    instagram.com/boogelwoogel 

    http://fb.com/boogelwoogel

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