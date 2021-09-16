Yüzyılları deviren Doğu Roma mirası, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

40 yıl önce bu alanda daha rahat gezdiklerini belirten Gümüşgöz, "O zamanlar çok yapı vardı. Zaman içerisinde harap olmuş. İncelenip, tarihi bilgilerinin netleşmesini istedik. 1,5 metre kalınlığında duvarları olan yapı var zaten. Sur duvarları var. Onların da kayda değer olduğunu görüyoruz. Alanın restore edilmesi ve bakım yapılması için karar çıkardılar, bekliyoruz. 3 bin yıllık bir yapı bu. Ayakta durduğuna göre demek ki bir değeri var. Bugün yapılan yapılar 60 yıl dayanıyor ama bu 3 bin yıldır ayakta" diye konuştu.